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    В Запорожье патрульные переехали женщину (18+)

    (обновлено: )39
    В сети появилось видео из Запорожья, где патрульные полицейские на служебном автомобиле переехали женщину. Сообщается, что инцидент произошел 7 мая.
    Патрульные переехали женщину в Запорожье
    Скриншот

    ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры и ненормативную лексику! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным, а также лицам, моложе 18 лет.

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    Видео доступно к просмотру здесь.

    Как пишет hromadske-zp.tv, инцидент произошел после того, как патрульные задержали  мужчину по подозрению в ограблении, что спровоцировало конфликт правоохранителей с группой людей. Компания, защищавшая задержанного, среди которых была пострадавшая впоследствии женщина, окружила авто патрульных. Авто сначала наехало на ногу женщине, после чего она упала и попала под колеса патрульной машины.

    На данный момент проводится проверка инцидента комиссией во главе с начальником управления патрульной полиции Романом Пилипенко. Совершивший наезд патрульный отстранен.

    Вместе с тем, по данным СМИ, медики заявили, что пострадавшая в момент ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения и, скорее всего, употребляла наркотики.

    Ранее сообщалось, что в Днепре мотоциклист, убегая от патрульных, разбился насмерть.

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