В Запорожье патрульные переехали женщину (18+)

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Как пишет hromadske-zp.tv, инцидент произошел после того, как патрульные задержали мужчину по подозрению в ограблении, что спровоцировало конфликт правоохранителей с группой людей. Компания, защищавшая задержанного, среди которых была пострадавшая впоследствии женщина, окружила авто патрульных. Авто сначала наехало на ногу женщине, после чего она упала и попала под колеса патрульной машины.

На данный момент проводится проверка инцидента комиссией во главе с начальником управления патрульной полиции Романом Пилипенко. Совершивший наезд патрульный отстранен.

Вместе с тем, по данным СМИ, медики заявили, что пострадавшая в момент ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения и, скорее всего, употребляла наркотики.

Ранее сообщалось, что в Днепре мотоциклист, убегая от патрульных, разбился насмерть.