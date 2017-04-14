В сеть попало видео, как харьковские патрульные издеваются над бездомным

Видео опубликовал на своей странице в Facebook Петр Деруга.

"На данном видео можно увидеть сущность работников патрульной полиции, весь ценизм к бездобным, и унижение человека. На видео присутствуют полицейские г. Харькова, 4 батальона 1 роты", — говорится в подписи к обнародованным кадрам.

В комментариях сообщается, что инцидент произошел на улице Сумская.

Вместе с тем в полиции пока не прокомментировали опубликованное видео.

Ранее пресс-секретаря Одесской полиции отстранили от работы из-за "непатриотичных взглядов".