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    В сеть попало видео, как харьковские патрульные издеваются над бездомным

    (обновлено: )129
    В сети появилось видео, на котором запечатлены патрульные полицейские в Харькове, издевающиеся над бездомным. Так, молодые люди снимали мужчину на телефон, держа при этом за шею.
    Канал правоQator на YouTube

    Видео опубликовал на своей странице в Facebook Петр Деруга.

    "На данном видео можно увидеть сущность работников патрульной полиции, весь ценизм к бездобным, и унижение человека. На видео присутствуют полицейские г. Харькова, 4 батальона 1 роты", — говорится в подписи к обнародованным кадрам.

    В комментариях сообщается, что инцидент произошел на улице Сумская.

    Вместе с тем в полиции пока не прокомментировали опубликованное видео.

    Ранее пресс-секретаря Одесской полиции отстранили от работы из-за "непатриотичных взглядов".

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