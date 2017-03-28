В Нацгвардии создали горно-патрульную группу

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Национальной гвардии создана горно-патрульная рота, подразделение которой будет базироваться в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, бойцы роты будут помогать правоохранителям и охранять общественный порядок в горных селах. Сейчас военные готовятся к выполнению задач на полигоне и уже весной выйдут на первое дежурство в Карпатах.

"Основной функцией новоозданной роты является обеспечение безопасности граждан и туристов в горно-лесистой местности. Кроме того, при необходимости указанное подразделение Национальной гвардии Украины будет привлекаться для оказания помощи соответствующим органам и службам для проведения поиска граждан и эвакуации населения во время чрезвычайных ситуаций ", — отметил глава МВД.