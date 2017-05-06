Пьянству бой. В Киеве неизвестные кулаками отучают пить в общественных местах

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Вот уже несколько дней киевляне обсуждают информацию о том, что в городе появилась организация, которая на улицах нападает на пьяных. Но не на всех подряд, а исключительно на тех, кто некрасиво себя ведет или же распивает спиртное на детских площадках и в местах для занятий спортом. В воспитательных целях в ход идут кулаки. Неизвестные ничего не забирают у своих жертв, а просто их бьют и объясняют за что. Известно о десяти таких эпизодах, произошедших в разных районах столицы.

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Так называемые "блюстители правопорядка", которые нападают и избивают людей, сами нарушают закон, подчеркивают юристы.

"За подобные действия им грозит уголовная ответственность. Все зависит от степени нанесенных телесных повреждений, если они легкой степени, то нападавшие могут отделаться штрафом. Если же телесные повреждения средней и тяжкой степени, в этом случае ответственность более жесткая, предусмотрено лишение свободы. Но дело в том, что в данном случае на лицо — хулиганство, совершенное группой лиц, я бы даже сказала, что совершенное с исключительным цинизмом или особой дерзостью. Как в данном случае, они ведут охоту на людей, выискивают их и нападают и оставляют беспомощного человека на улице. Это чревато самими серьезными последствиями, ведь избитый от нанесенных телесных повреждений может погибнуть", — объясняет адвокат Екатерина Кабанова.

Кроме этого, их нельзя назвать охранниками общественного порядка не только потому, что они преступают закон, а и потому, что для своих "воспитательных" мероприятий они выбирают слабых, выпивших людей. В криминальном мире такие действия не в почете – это называется "бакланка", а хулигана называют "баклан".

"Обычно подобным занимаются подростки, чтобы утвердиться, чтобы получить порцию адреналина. Они, как правило, всегда выбирают таких, с кем смогут справиться. Они никогда не подойдут к трезвому, здоровому мужику, который может дать сдачу. Уверен, что и в данном случае речь идет о несовершеннолетних, это их почерк. А эти заявления, что, якобы, они наводят порядок, это только для оправдания. В 90-х было много подобных банд, состоящих в основном из спортсменов, но они не только нападали и избивали подвыпивших прохожих, а еще и грабили. Бывало, что это заканчивалось гибелью потерпевшего. Да, их задерживали, кого-то посадили, кто-то избежал тюрьмы. Если этих хулиганов сейчас не остановить, их проделки рано или поздно могут закончиться трагически для тех, кто повстречался на их пути не вовремя", — рассказывает сотрудник МВД Сергей Сыроид.

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В полиции Киева пока не комментируют информацию о группе хулиганов, специально нападающих на подвыпивших граждан, но говорят, что заявления от потерпевших, ставших жертвой уличных хулиганов, поступают. Пока в полиции не находят связь между ними. Как утверждают в столичном полицейском главке, скорее всего, это носит единичный характер. Но в то же время предупреждают киевлян и гостей столицы не злоупотреблять спиртными напитками, чтобы избежать неприятностей.