Харьков, Новый год, накануне: а вы умеете экономить на волшебстве?

Валерия Паланик – Харьков, для РИА Новости Украина

До Нового года осталось совсем немного времени. Пока на площади Свободы красуется самая высокая елка Украины, харьковчане стараются создать дома праздничное настроение, готовят подарки близким и друзьям, закупают продукты для новогодних блюд и наряжают ели. Как проходит подготовка к праздникам, какой бюджет выделяют харьковчане на Новый год и от чего придется отказаться – об этом всем РИА Новости Украина поговорили с жителями города.

Где харьковчане отметят Новый год?

В этом году эксперты советуют обязательно встретить бой курантов дома, в кругу близких людей. Так как символ 2017 года – Петух, заядлый семьянин и домосед, нежелательно отмечать Новый год без семьи, так как это сулит разногласиями и конфликтами. Не все харьковчане верят в новогодние приметы, поэтому планируют отпраздновать зимнее торжество по-разному.

"Для меня Новый год – семейный праздник еще из детства, поэтому будем отмечать по старинке дома, перед телевизором, с салатом "Оливье", шампанским и мандаринами. Елку поставили живую, купили небольшую сосну за 150 гривен. Мне кажется, что это дорого, но что делать? Это такой волшебный праздник, не хочется экономить, но приходится. Я моим домашним связала подарки. Дочери – носки, сейчас модные с оленями, а мужу – свитер. Такое сейчас время. Никакую экзотику покупать не будем, а так все будет, как и у всех людей", – делится новогодними сюрпризами Анна.

А вот харьковские студенты рассказали нам, что для них веселее и дешевле отмечать Новый год в кругу друзей на площади Свободы возе главной елки Харькова. Молодежь не смущает вероятность холодной погоды, ребята уверены, что хорошее настроение, танцы и теплые напитки согреют их и наполнят позитивом.

"Я люблю отмечать Новый год в кругу друзей, но в этом году хату снять дороговато на праздник, поэтому мы решили с ребятами потусить на площади, а потом продолжить в каком-то клубе. Я не любитель дарить подарки, обычно я дарю хорошее настроение и свое внимание. Еще могу на гитаре сыграть или спеть, поэтому вопрос денег передо мной не стоит", – рассказывает студент Харькова Андрей.

Молодежь "постарше" предпочитает провести новогодний вечер в уютном пабе и ресторане с веселой программой и вкусной едой. За такое удовольствие харьковчанам нужно будет заплатить от 1 до 2 тыс грн за столик.

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"Мы второй год подряд ставим искусственную ёлку, уже нарядили. На счет подарков, еще сомневаюсь в выборе. В этом году даже открытку купить дорого, поэтому стараюсь покупать там, где дешевле. Например, крестнице куклу хотела купить, так сейчас ниже 100 гривен ничего нормального нет. Я была немного обескуражена ценами. Мы с молодым человеком каждый год дома отмечали, а это нас пригласили друзья в кафе. Мы долго сомневались, потому что цена кусается. Да и домоседы мы, но потом подумали, что все-таки молодость, а там будет весело", – говорит харьковчанка Елена.

Поговорим о праздничном меню

В этом году эксперты рекомендуют праздничное меню составить из блюд собственного приготовления, так как символ грядущего года не любит все ненатуральное. Праздничный стол должен пестрить яркими фруктами, зеленью, салатами из овощей, морепродуктами и мясными блюдами без курицы. Но удастся ли харьковчанам соблюсти все новогодние советы или от каких-то продуктов все-таки придется отказаться?

"Отмечаем Новый год всегда среди друзей и близких. У нас дома собирается большая компания, мы придумываем игры, читаем стихи, поем под гитару и рассказываем смешные истории. Праздничный стол будет с традиционным "Оливье", мясом, заливным, салатами. Единственное – исключу курицу. У нас будет запеченная утка. Да, сейчас все дорого, но не критически, чтобы от чего-то отказываться. Тем более, многие продукты мы привозим из деревни. Сладкое я пеку сама, вот, пожалуй, на этом мы экономим. Подарки – символические. Статуэтки там, книги, шарфы, варежки. Главное – хорошее настроение. С наступающим Новым годом!" – зарядила хорошим настроением нас жительница города Ольга.

А вот для харьковских пенсионеров Новый год – возможность побаловать себя мясом.

"Да, Новый год хороший праздник. Помню, в Советском Союзе диковинкой были апельсины, трудно их было достать. А сегодня для пенсионера мясо – диковинка. На 1400 гривен особо ничего такого не купишь. Сделаю себе картошку, куплю кусочек мяса или сделаю котлетки, конфет немного и фруктов. Вот и весь мой праздник. Ель я много лет не ставлю, дорого, а я одна живу", – рассказала пенсионерка Татьяна Олеговна.

Новогодняя ёлка или подарки?

Если еще пару лет назад харьковчане предпочитали искусственную ёлку, то сегодня в моду вновь возвращаются живые лесные красавицы. Цена искусственной варьируется от 200 до 3 тыс грн в зависимости от размера, производителя и дополнительных украшений. А на живую зеленую красавицу можно потратить от 70 до 10 тыс грн в зависимости от размера и рода хвойного дерева.

"Елочку еще не купила, но собираюсь ставить живую. Цена, конечно, немаленькая: 70 гривен – совсем крохотная елка и 250-300 гривен – средних размеров. Мне кажется, что сейчас не все захотят их покупать. Это дорого для тех же пенсионеров. Но даже в такие нелегкие времена должно быть ощущение праздника в доме. Праздновать буду с мужем. Договорились наготовить еды и смотреть новогодние фильмы. Это уютно. Мне кажется, что подарки – это не главное, но необходимое. Новогоднее ожидание чуда должно быть удовлетворено. Чтобы не тратить много денег, я обычно делаю подарки своими руками: браслеты, игрушки, статуэтки и другие безделушки. Это эконом вариант, но приятный сюрприз для друзей и близких", – рассказывает Марина.

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Как хорошо, что сегодня подарки hand made в моде. Ведь с ценами перед Новым годом в скорости не посоревнуешься. А так, потратившись немного на материалы, можно сделать прекрасный подарок своими руками для детей, друзей и даже знакомых. Но в связи с тем, что сегодня не так-то легко купить сюрприз любимому человеку за 100 грн, некоторые харьковчане и вовсе предпочитают отмечать новый год без подарков.

"С одной стороны, всегда думаешь: схожу все куплю раньше, чтобы потом не стоять в безумных очередях, однако почти всегда идешь в магазин в последние дни уходящего года и продуктов некоторых уже не купишь. Хотя, казалось бы, кризис в стране. Конечно, все подорожало. Даже то же шампанское или набор на "Оливье", но это традиция. Это всегда купишь. Мы с женой обычно покупаем живую елку, вешаем гирлянду, это создает праздничную атмосферу. Моя жена любит разные, так сказать, праздничные мелочи, поэтому я ее в этом не ограничиваю. Ну, а я – не мастер покупать подарки. На Новый год обычно смотрим новогодние передачи и просто отдыхаем", – делится с нами житель Харькова Богдан.

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Несмотря на все трудности этого года, харьковчане стараются устроить для себя праздник, чтобы достойно встретить Новый год и проводить Старый. Год Петуха несет перемены, трудности и вознаграждения для тех, кто преодолеет все сложности и достигнет поставленных целей. Поэтому каждому украинцу желаем сил, вдохновения и хорошего настроя на будущий год! Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся!