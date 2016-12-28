Ленивые дни одесского Привоза или, почем камбала к новогоднему столу?

Елена Астрахович — Одесса, для РИА Новости Украина

В воздухе на Привозе носится запах рыбы, мандарин, печеных булочек и чего-то уже изрядно подгнившего. Со всех сторон подмигивают огоньки новогодних гирлянд. Мужчины восточной внешности снуют с тележками вдоль прилавков.

"На Привоз нужно уметь ходить, — объясняет мне Сергей, мой старый друг, обитающий в районе этого главного рынка Одессы с рождения. – Вот ты когда пришла? В воскресенье! Это Привоз для ленивых. В понедельник вообще для дураков. Настоящие одесситы ходят сюда в среду. Когда крестьяне приезжают. С ними и торговаться можно и товар выбрать хороший".

Я смотрю на него с уважением. Ведь как и подавляющее большинство одесситов, я живу далеко от Привоза. И как говорят у нас, "делаю базар" в своем районе. По этому, оказавшись в гуще легендарного рынка, еще и в канун Нового года, немного теряюсь. Правда, в этот раз я выбрала себе проводника в лице Сергея. И он ведет меня по рядам, на которых распластались тушки камбалы и глоськи, огромные толстолобики и карпы, запретные осетры, форель и всякая морская мелочевка.

macos.livejournal.com Одесский рынок "Привоз"

И что нам будет стоить эта камбала? – пытает Сергей одну из продавщиц.

220 гривен килограмм, за тушку гривен 600 выйдет, – бойко рапортует девушка.

Она явно не из тех, кто создавал в свое время колорит этого места.

— А раки ваши по чем?

— Мальчики по 200, девочки по 250.

— А как их различить? – встреваю. — Так у девочек попка большая, а у мальчиков клешни, — терпеливо объясняет мне продавец.

Но по нему видно, что сам он этих раков точно не ловил. "Что там есть в этой камбале за эти деньги?— тихо нашептывает мне в ухо продавец с другого лотка. – Возьмите вот лучше коропчика, он же сладкий как наша жизнь"! Сравнение оптимизма не внушает. "Если такой же, то лучше не надо", — пугаюсь я. И мы перемещаемся ближе к мандаринам. По словам Сережи, который знает Привоз как свои пять пальцев последние 40 лет, базар здесь сильно испортился. Причем в прямом смысле.

"Понимаешь, — рассказывает он. – Всегда было принято, что подгнило или уже на грани, хозяева выставляли вечером в ящиках. Приходили люди, кто победней и разбирали. Не ящиками, а так, понемножку. Потому что знали, что завтра опять будет. А в последние годы всю эту гниль продавать стали. Старики за ней в очередь выстраиваются и их еще и обвешивают. Посмотри, что творится возле мандарин. Такого на нашем Привозе никогда не было".

Возле лотка, где горой возвышаются мандарины с ценником — 15 грн разгорается скандал. Пожилой мужчина костерит восточного продавца. Тот огрызается, но не дает убрать из кулька подгнившие фрукты.

Одесский Привоз действительно сильно изменился. Здесь сегодня уже сложно найти легендарную Тетю Соню. В память об уходящей эпохе на базаре даже поставили ей памятник. Но старые одесситы по прежнему приходят сюда торговаться, поговорить за жизнь, поругать власть "за эти цены", пожаловаться.

macos.livejournal.com Одесский рынок "Привоз"

"Я эту утку кормила, растила, сюда везла аж из Беляевки, — жалуется хозяйка общипанной тушки Сергею. – Ты знаешь сколько бензин сейчас стоит, а еще за место 100 грн за метр каждый день плати. И ты хочешь, чтобы я тебе ее даром отдала"?

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Серега пожимает плечами и отходит. Он дождется, когда тетка, или ее товарка, будет уезжать домой, чтобы не опоздать к праздникам и купит таки эту утку у нее по дешевке. Но я так не умею. По этому, продавцы на меня смотрят снисходительно и даже немного с пренебрежением.

Отдельная категория – это торговцы сувенирами и всяким хенд-мэем. У них колорит и одесский говор это путь к сердцу туриста. Да и одесситы не прочь поговорить. Под новый год раскупают у них в основном мелочевку – денежные деревья из фальшивых долларов, новогодние венки из крашенных шишек. По всему видно, что денег в кошельках одесситов сильно поубавилось. Никто не разметает как раньше литровые банки красной икры. Никто не выстраивается в очередь за дорогими сырами. Скупают в основном дешевый шоколад, уцененные мандарины, недорогую свинину и соленья.

Но вот парадокс, которому я не устаю удивляться из года в год. Как бы не тяжело было с деньгами, какие бы беды не грозили в будущем, новогодний стол у одессита всегда будет сытным. И холодец, и рыбка фаршированная и оливье (обязательно с мясом, а не с какой-то колбасой:) и фаршированные синенькие… Потому что как встретишь новый год, так его и проведешь. А Одесса всегда любила жить вкусно! Чего и вам желаем.