Новогодний стол в Украине: что на столе, что под столом

РИА Новости Украина

Новый год для украинцев традиционно является одним из самых затратных праздников, и в этом году, по оценке экспертов, стоимость новогоднего стола вырастет на 10-30%.

Эта цифра все же меньше, чем в прошлом году, когда празднование за год выросло в цене на 40-70%, что обусловлено более умеренной инфляцией в стране.

Подорожание продуктов

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что больше всего, согласно статистике, подорожали молочные продукты, а овощи, наоборот подешевели. Сравнение цен приводится за декабрь текущего года по отношению к декабрю 2015 года. В частности, сливочное масло подрожало на 40,1%, творог на 18,6%, сметана на 28,7%, молоко – на 28,1%.

"Социальные" сорта хлеба также выросли в цене: ржаной хлеб подорожал на 7%, а хлеб пшеничный из муки первого сорта — на 4,7%. Более чем на 7% подорожали колбаса варенная первого сорта (на 8,4%), подсолнечное масло (на 11,4%), тушка куриная (на 7,9%), гречневая крупа (на 8,8%).

В то же время, согласно данным эксперта, за год более, чем на 7% подешевели сало (на 10,1%) и яйца куриные (на 11,8%). Больше всего за год подешевели овощи — капуста на 64,1%, морковь на 62,1%, лук на 58,5%, свекла на 51,7%, картофель на 13,3%.

При этом, по данным Дорошенко, чем ближе к новому году, те больше дорожает молочная продукция, мясо, хлеб.

Для экономии средств эксперты советуют начать подготовку заранее — заблаговременно купить хранящиеся долго продукты и отслеживать специальные акции торговых сетей.

Смотрите также: Продукты питания снова подорожают с Нового года – Марчук

При этом эксперты называют разные суммы, которые придется потратить на продукты для семьи из двух-трех человек — от 800 до 1,5 тысячи гривен (от 30,4 доллара до 57 долларов) — на основные блюда, без излишеств.

Корреспондент агентства прошел по магазинам со списком основных блюд, которые традиционно готовят украинцы, и подсчитал стоимость стола в нескольких вариантах – от бюджетного до более изысканного.

Вариант 1. Нищета

В минимальный новогодний стол вошли: мясное блюдо (например, куриные голени запеченные), толченая картошка, традиционные салаты — оливье и сельдь под шубой, нарезка сыра и колбасы, шампанское, бутылка водки, вода, огурцы, помидоры и мандарины.

Стоимость продуктов для этого стола в супермаркетах Киева нижнего и среднего ценового диапазона — приблизительно 698 гривен (26,5 доллара). Самым дорогим является спиртное – бутылка водки 0,5 литра стоит около 70 гривен (2,6 доллара), шампанское по акции — приблизительно столько же, то есть алкоголь обойдется в 140 гривен (5,3 доллара).

При этом минимальная зарплата в Украине с 1 декабря составляет 1600 гривен (60,9 долларов), хотя власти пообещали ее повышение в два раза с 1 января 2017 года – до 3200 гривен (121,8 долларов). Таким образом, такой скромный новогодний стол обойдется более чем в треть от минимальный зарплаты украинца.

Вариант 2. Запаслись

Для более изысканного варианта стола можно взять, например, отбивные из свинины, котлеты и холодец, бутерброды с красной икрой, картофельное пюре, оливье, сельдь под шубой и крабовый салат, маслины, свежие овощи и соленья, нарезку сыра и колбасы, коньяк или виски, шампанское, воду и сок, а также мандарины и конфеты.

Читайте также: Тренды и события 2016 года, которые никогда не останутся в прошлом

Стоимость такого стола выше более чем вдвое – 1598 гривен (60,8 долларов), но он получается более разнообразным.

Цены рассчитаны с учетом того же шампанского по акции, икры средней цены — за 190 гривен (7,2 доллара) и 0,5 литра виски также по акции – за 225 гривен (8,5 доллара). При этом алкоголь все равно лидирует по стоимости продуктов на столе.

Вариант 3. А чего там жалеть?

Третий вариант стола включает в себя более дорогие блюда и деликатесы. Из мясного — телячьи отбивные, и голубцы. На гарнир — картофель, запеченный с грибами, из салатов — оливье, сельдь под шубой и салат с красной рыбой, брокколи и авокадо. Нарезки: свежие овощи (помидоры, огурцы, перец и зелень), сыр, колбаса и мясо, а также бутерброды с икрой и красной рыбой. Также в этом варианте стола соленья (огурцы, помидоры, грибы и маслины), виски, вино, вода, соки, мандарины, бананы, ананас и сладости.

Если все продукты взять более высокой ценовой категории, чем в предыдущих вариантах, то такой стол обойдется в 2,683 тысячи гривен (102 доллара).

Читайте также: За чертой бедности. Жить стало грустнее, жить стало тоскливее

Таким образом, на новогодний стол в этом году украинцам придется потратить от 700 до 2,7 тысячи гривен (около 26 – 102 доллара), в зависимости от бюджета и собственных предпочтений.

По данным СМИ, средняя зарплата в Киеве — 8-9 тысяч гривен.