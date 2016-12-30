Итоги жизни. Харьков, год 2016: жуткий и захватывающий

Александр Белокобыльский – Харьков, для РИА Новости Украина

Самое страшное за год

В бурном потоке новостей многое забывается уже через неделю. Но история с массовым отравлением суррогатным алкоголем останется в памяти харьковчан надолго. Начавшись в конце сентября, этот кошмар тянулся два месяца. В этой "эпидемии" по Украине пострадали 150 человек, 73 погибли.

Жертвы были в нескольких областях – Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской. Но страшнее всего было в Харьковском регионе. 57 человек из 73 скончались от поддельного спиртного именно здесь. Самое жуткое – люди думали, что они покупают в магазине нормальное спиртное. В итоге водочные витрины превратились в "русскую рулетку".

Читайте также: Праздничный репортаж из Харькова: Дедушка Мороз, подари мне… что-то

Другое чудовищное происшествие, которое нескоро забудут, – случай в городе Люботине. Всю Украину шокировала новость о том, что преподавательница школы-интерната пыталась продать 13-летнюю ученицу на органы за 13,5 тысяч долларов.

Девочка была из проблемной семьи, жившей по соседству с учительницей, в интернат поступила в этом году. Полицейские говорят, что задержали женщину с поличным во время сделки. Сама учительница утверждает, что ее подставили. Следствие пока продолжается, и она находится под арестом.

На этом фоне блекнут и масштабная вспышка менингита (заболели 11 детей) в том же Люботине, и очаги традиционно пугающей африканской чумы свиней в области.

Тайные тюрьмы СБУ и явные "сепары"

Колоссальный резонанс, растянувшийся на несколько месяцев, вызвали сообщения правозащитников о тайных тюрьмах СБУ в Украине. В числе мест несвободы Amnesty International и Human Rights Watch назвали и харьковское управление СБУ.

Доклад был опубликован в конце июля, однако пик обсуждений пришелся на конец августа. СБУ опровергала обвинения и даже устроила для журналистов экскурсию по Харьковскому управлению – чтобы показать, мол, никаких подвалов с нечеловеческими условиями для узников нет.

Однако сразу после экскурсии появилось видео, в котором житель Украинска Донецкой области рассказал свою леденящую кровь историю. По его словам, заточение в Харьковского УСБУ без соблюдения каких-либо формальностей продолжалось 585 дней. За это время мужчина потерял почку – его оперировали в госпитале под вымышленным именем.

Весь год продолжаются суды по обвинению в сепаратизме. С разной степенью успешности. Больше двух лет продолжается в Харькове суд над одиозной Нелей Штепой, мэром Славянска. Направлено в суд дело арестованной за покушение на территориальную целостность Украины Аллы Александровской – бывшего нардепа от Компартии.

Четверых участников штурма Харьковской ОГА в апреле 2014 года суд приговорил к 5 годам заключения, правда, двоим из них назначен испытательный срок. Всего по тем событиям под судом 64 человека.

Остаются под стражей активист харьковской "русской весны" Юрий Апухтин, известный "антимайдановец" Игнат Кромской по кличке "Топаз" (участник первого штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта 2014 года) и ряд других менее заметных фигур. В то же время некоторым участникам тех событий суд позволил выйти под залог.

Провокаторы зажигали

Серьезными последствия для украинской футбольной сборной обернулась выходка на харьковском стадионе "Металлист". В ноябре во время товарищеского матча между сборными Украины и Сербии ультрас сожгли сербский флаг. Мотивом, как сообщала пресса, послужило участие сербов в конфликте на Донбассе на стороне "новороссов".

Но этим дело не ограничилось. FARE зафиксировала, что под конец матча сотня болельщиков скандировала "Зиг хайль – Рудольф Гесс – Гитлерюгенд – СС" и "кидала зиги". Продолжалось это не меньше минуты. ФИФА открыла дисциплинарное дело, и украинская сборная оказалась под угрозой наказания – домашнего матча без болельщиков.

Массовыми драками обметили в Харькове День победы. Накануне Гражданский корпус "Азов" и "Правый сектор" предупреждали, что против "георгиевских ленточек" на пенсионерах они ничего не имеют, а вот молодежи надевать черно-оранжевые ленты не советовали. "Спусковой крючок" беспорядков нажал депутат горсовета от "Видродження", глава местного "Украинского выбора" Андрей Лесик.

Перед самым возложением цветов на Мемориале на глазах "азовцев" он вынул ленту – и понеслась. Сам Лесик из потасовки выскользнул быстро, но она продолжилась на глазах стариков с цветами. Столкновения были и ближе к вечеру в центре города.

За свою выходку Лесик поплатился депутатским мандатом. Фракция "Видродження", которая имеет большинство в горсовете под предводительством мэра Геннадия Кернеса, исключила "депутата с ленточкой" из избирательного списка. Кернес довольно резко попросил Лесика покинуть зал прямо на сессии.

Заработать на декоммунизации

В городе продолжается "война памятников", в ходе которой вандалы по очереди наносят повреждения памятникам с советской и с украинской символикой. Впрочем, горожане на это перестали реагировать остро. Дает себя знать декоммунизация.

В городе были переименованы 5 из 9 районов, 48 улиц и 6 станций метро. Процесс сопровождался скандалами, драками на общественных слушаниях и другими провокациями. Например, милиция получала сообщение о минировании "декоммунизированных" станций метро.

Много шуму было, когда горсовет выделил 1,7 миллиона гривен на демонтаж постамента памятника Ленину. Сам памятник был снесен еще в 2014 году без санкции городских властей. Активисты высказывали мнение, что эти деньги будут "распилены". Мэрия же утверждала, что именно столько нужно на благоустройство после сноса.

Большие работы развернулись также поблизости – в саду Шевченко, который примыкает к центральным улице Сумской и площади Свободы. В нем же расположен Харьковский зоопарк. У общественности и некоторых депутатов горсовета суммы на ремонт вызывают вопросы. Только в уходящем году на реконструкцию выделено 104 млн гривен. Ремонт рассчитан на 1,5 года.

Кернес под колпаком

Суд над харьковским мэром продолжается без малого два года. Его обвиняют в похищении и пытках "евромайдановцев" в 2014-м. Геннадий Кернес говорит, что дело против него сфабриковано по "заказу" его давнего врага – министра МВД Арсена Авакова. Проукраинская же общественность считает, что мэр "сепаратист" и потому виновен.

Суд проходит в Полтаве, туда поначалу ездили с пикетами активисты. Но в итоге интерес к процессу они потеряли, а размеренную жизнь мэра нарушают другие хлопоты. В середине сентября, например, силовики в масках нагрянули с обысками в гостиницу "Националь", где живет Кернес, и в мэрию.

В горсовете, по сообщению адвоката Кернеса, изъяли "несколько тонн документов". Генпрокурор Юрий Луценко пояснял тогда, что обыски проходят в связи с уголовным делом об "организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд грн". Мэр, в свою очередь, списывает "маски-шоу" на политику. И, как обычно, обвиняет Авакова.

В его словах насчет политической подоплеки может быть резон. Акция состоялась 15 сентября, а спустя две недели область осталась без губернатора – Игоря Райнина президент назначил главой своей Администрации.

Госпожа губернаторша и апатия

Миллиарды – не миллиарды, но что-нибудь на Кернеса и его команду в "тоннах документов" силовики могли найти непременно. Что-то достаточное, чтобы держать "хозяина города" Кернеса на крючке и обеспечить спокойную передачу областной власти преемнице Райнина – Юлии Светличной.

Операцию "Преемник" в Харькове отработали блестяще. Светличная работала первым замом Райнина с момента его назначения. Появлялась на людях, выступала в СМИ, участвовала в мероприятиях "без галстуков". Например, в легкоатлетическом пробеге, что дало мужчинам возможность оценить ее фигуру.

Пока она была и.о., в городе спорили, кто же станет во главе области. Но в списке претендентов на вакантную должность так и не появилось по-настоящему весомых персон, которые могли бы составить конкуренцию Светличной.

Несмотря на бурную осень, год в Харькове заканчивается на относительно спокойной ноте. И даже недавняя истерия из-за национализации "ПриватБанка" Харьков не особо затронула. Хотя, конечно, это можно объяснить и тем, что обычно изобильный Харьков массово нищает и проваливается в болото апатии.