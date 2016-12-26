Праздничный репортаж из Харькова: Дедушка Мороз, подари мне... что-то

Валения Паланик — Харьков, для РИА Новости Украина

Время диктует свои условия и сегодня детишки заказывают себе у Деда Мораза (святого Николая или Санта Клауса) не только куклы и машинки, но нередко и айфоны, планшеты и другие чудеса техники.

Несмотря ни на что, маленькие харьковчане так же верят в Деда Мороза, надевают праздничные костюмы и с радостью идут на новогодние утренники, чтобы получить сладости, милые игрушки и похвалу от сказочных героев.

Новый год – это волшебный праздник, который дает возможность каждому человеку окунуться в сказочный мир и осуществить любое свое желание. Детишки готовят стишки, песни и танцы для доброго Деда Мороза, который порадует их своим волшебством, сладостями и желанными подарками.

Накануне Нового года мы пообщались с маленькими жителями Харькова, чтобы узнать, о чем они мечтают в Новом году, кто такой Дедушка Мороз и в образе каких героев они появятся на праздничных утренниках в этом году.

Аня, 5 лет

"Дедушка Мороз – это дядя с белой бородой и огромным мешком подарков. Мы рассказываем ему стихи, а он нам дарит конфеты и игрушки. Я буду снежинкой. Я выучила стишок с мамой, чтобы рассказывать его в детском саду. Я сказала маме, чтобы Дед Мороз принес мне живую куклу. Она говорит, плачет, смеется и ее нужно кормить".

Ваня, 8 лет

"Кто-то надевает красный костюм, бороду и шапку и становится Дедом Морозом. Настоящего Деда Мороза – нет. Это сказочный герой. На Новый год я буду волком, так по сценарию мне придумали. Мама ищет мне костюм. Там нужен хвост пушистый и маска волка. Да, это злой герой. Он хочет съесть девочку. Я хочу большую гоночную машинку на радиоуправлении".

Времена меняются, одних героев сменяют другие, желания немного видоизменяются, но дети все также остаются детьми. Главный Дед Мороз Харькова больше 60 лет радует подарками детишек города. Он не понаслышке знает, как изменились празднования Нового года и что сегодня дети заказывают в своих письмах Деду Морозу.

"Я храню письма детей, которые они пишут Деду Морозу. Сейчас заказывают мерседесы, ноутбуки, айфоны, редко – собачку или игрушку какую-то. Я вот вспоминаю: раньше какую-то игрушечку подаришь, и ребенок рад. Ведь как устроен ребенок: дай что-то ему – он смеется, забери – он плачет. Для какого-то мальчика – машинка маленькая или для девочки – казалось бы невзрачная кукла ­– большая ценность. Она одушевлённая, живая эта кукла и может жить с человеком всю жизнь. Вот в чем дело. Бывает, люди взрослые, а хранят игрушки с детства. Заказы детей меняются, а вера остается и те же конфеты тоже", ­– рассказывает главный Дед Мороз Харькова Евгений Плаксин.

За свою долгую карьеру Деда Мороза Евгений Фролович каких только пожеланий не получал от детишек, но самым необычным был – унитаз.

"Было у меня очень необычное пожелание. Пришло письмо: "Дедушка Мороз, подари мне унитаз". Я не мог понять, какой унитаз ему надо. А оказалось, что это в приколах унитазик, как копилка маленькая. И в него бросаешь деньги, он проглатывает эту монету и издает звук смыва унитаза. Мне очень он понравился, интересный. Я понимаю этого мальчика", ­– поделился воспоминаниями с РИА Новости Украина харьковский Дед Мороз.

Но вот желаемый подарок маленькой Саши главного Деда Мороза точно удивил бы не меньше, чем унитаз.

Саша, 6 лет

"Дед Мороз – это дядя Толя. Он каждый год приходит в красном костюме с белой бородой, хотя у него нет бороды. Это он так Деда Мороза играет. А потом я ему стишок рассказываю, и он дарит мне куклу или шоколадку. На утреннике я буду принцессой, которую похитил страшный монстр. Потом меня спасет Егор. Он – волшебник. Мама сказала, что Дед Мороз принесет мне то, что я захочу. А я хочу красивое платье и гидроскутер. На него становишься и ездишь быстро. Только там надо учиться долго". Патрульная полиция Украины ВИДЕО. Поздравление патрульной полиции с Новым годом и Рождеством Христовым

Для тех, кто не так продвинут в новой технике, как Александра, гироскутер или двухколесный самобалансирующий скутер — уличное электрическое транспортное средство, выполненное в форме поперечной планки с двумя колёсами по бокам.

Алина, 7 лет

"Дед Мороз – человек с бородой, в красной шапке и пальто. Еще у него красные щеки и большой мешок подарков. Он дарит их всем детям. Еще у него есть внучка Снегурка. Она очень красивая и знает много песен. Я буду белой снежинкой. Если быстро кружиться, снежинка взлетит.



Чтобы к вам спуститься с неба,

Мне и крылья не нужны.

Без меня бы белым не был

Путь красавицы Зимы.



Я танцую вместе с ветром,

Мчусь неведомо куда.

И в лучах любого света

Я сверкаю, как звезда!



Я загадала, чтобы мне подарили набор для браслетов и чехол для планшета с мишкой".

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Если о чем-то очень сильно мечтать, оно обязательно сбудется. Пусть этим маленьким детишкам всегда улыбается удача, они получают желаемые подарки и встречают добрых сказочных Дедов Морозов.