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В Харькове возле автоцентра взорвали гранату

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Как отмечается, сведения об инциденте зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части четвертой статьи 296 УК Украины - "Хулиганство". Пострадавших в результате происшествия нет.
Граната РГД-5, найденная под судом в Харькове
Прокуратура Харьковской области

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Харькове в ночь с 25 на 26 декабря возле автоцентра по улице Шевченко взорвалась граната. Как сообщили в местной полиции, по предварительным данным ночью взорвалась граната РГД-5.

Пострадавших в результате происшествия нет, силовики ищут причастных к данному правонарушению.

"По предварительным данным, у автоцентра взорвалась граната РГД-5, — отметили полицейские. — В данный момент мы разыскиваем лиц, которые совершили преступление. Сведения об инциденте зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части четвертой статьи 296 УК Украины — "Хулиганство".

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Ранее сообщалось, что в селе Квасилов Ровенской области во двор частного дома подбросили мягкую игрушку, внутри которой находилась граната. А в Запорожье 20-летнему парню, матросу срочной службы ВСУ, взрывом оторвало фаланги трех пальцев.

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