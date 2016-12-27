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УЕФА разрешил "Шахтеру" сыграть с "Сельтой" в Харькове

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По данным СМИ, первый матч против испанской команды пройдет в Виго 16 февраля. Ответный матч состоится 23 февраля на стадионе "Металлист" в Харькове. Об этом сообщил источник в донецкой команде.
ФК Шахтер. Архивное фото
Сайт ФК "Шахтер"

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Донецкий футбольный клуб "Шахтер" проведет матч 1/16 финала Лиги Европы с "Сельтой" в Харькове на стадионе "Металлист".

Первый матч против испанской команды пройдет в Виго 16 февраля. Ответный матч состоится 23 февраля, сообщает "Чемпион" со ссылкой на источник в донецком клубе.

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По словам собеседника издания, соответствующее решение принял УЕФА.

Напомним, в ноябре на футбольном матче Украина-Сербия, проходившем на стадионе "Металлист" в Харькове, украинские болельщики жгли флаги гостей. Среди них было много людей с файерами. 

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