Жители Днепра Новый год встречают с тревогой

УНИАН

Яна Злобина – Днепр, для РИА Новости Украина

Как и три года назад, сегодня горожане ждут Нового года с опаской и тревогой. Что готовит нам 2017? Финансовый эксперт Михаил Крапивко убеждает, что ничего хорошего в экономическом плане ждать от года грядущего не приходится.

"Правительство решило повысить минимальные зарплаты. При этом прожиточный минимум, к которому ранее была привязана минималка, остался прежним. Рост минимальной заработной платы отразится, прежде всего, на малом и среднем бизнесе, который вынужден будет платить больше налогов. Кроме того, увеличение уровня минималки повлечет за собой рост цен на коммунальные услуги, топливо. Что, в свою очередь, потянет за собой рост цен на продукты питания, товары и рост инфляции", — считает эксперт.

Глава Днепровского банковского союза Владимирсчитает, что, если население массово побежит менять долларовые запасы на гривны (а такой вариант возможен, поскольку доходы украинцев тают на глазах), это может ускорить темпы инфляции.

"Думаю, Нацбанк может прибегнуть к валютным интервенциям, чтобы избежать скачка курсы валют. Населению же я советую не торопиться бежать в обменники", — отмечает эксперт.

Частный предприниматель Валерий говорит, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в Украине, смог в уходящем году создать небольшую финансовую "подушку" для себя и своей семьи. Мужчина надеется, что сбережений хватит до марта-апреля. При этом бизнес свой он закрывать не собирается.

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"Надеюсь, что, несмотря на все "подарки" правительства, смогу и в будущем стабильно работать. Хотя не скрою: с каждым годом делать это все сложнее. Ведь доходы украинцев уменьшаются. Сужу по своей семье. Например, еще в прошлый Новый год мы накрывали хороший праздничный стол, было и мясо и рыба красная. В этом же — грибы, салаты и самая простая, речная рыба. Но это я работаю, жена работает, и дочь студентка тоже подрабатывает", — рассказывает предприниматель.

Продавец магазина продовольственных товаров Анна жалуется, что покупателей мало. Хотя обычно в такую пору в прежние годы от покупателей не было отбоя.

"Специально к праздникам закупаем новогоднюю атрибутику, игрушки, бенгальские огни, хлопушки. Но покупателей почти нет. Возможно, все побегут на следующей неделе, как раз к Новому году", — делится наблюдениями Анна.

Военный пенсионер Евгений Абрамов по традиции встречает Новый год вместе с женой на даче. Праздничный стол тоже традиционен: шампанское, оливье, жаркое, заливная рыба, холодное, домашние соленья.

"Скажу вам так: в конце 2015 года я купил по акции несколько бутылок шампанского. Поэтому в нынешнем с супругой сэкономим. Я посмотрел: в магазинах сейчас бутылка самого дешевого шампанского стоит от 70 гривен. Оливье, если посчитать с колбасой, обойдется гривен в 100. Но мы делаем с курицей. Это чуть дешевле. Мясо на жаркое возьму гривен на 70. Рыба дорогая, но толстолобика возьму. Полкило обойдется где-то в 60-70 гривен. И грибочки свежие гривен на 30", — рассказывает пенсионер. Консервацию, по его словам, супруги всегда берут домашнюю. И потому что — экономно живут, и потому что — собственного приготовления, без консервантов.

"Уходящий год был непростой. Но почему-то такое ощущение, что и 2017 будет не легче. Но мы уже ко всему привычны. А вот детям нашим и внукам тяжело. Стараемся, как можем, им помогать. Хотя всю жизнь думали, что на старости дети нас будут опекать. Но вы не подумайте, что я брюзжу. Это жизнь. И в ней ко всему нужно быть готовым", — резюмирует мужчина.

Историк Максим Муха проводит исторические параллели: ровно 100 лет назад начался переломный для огромной страны, частью которой была и территория современной Украины, год. Год революции и смены формации. Год испытаний.

"Спираль историческая сделала свой виток. Наступает 2017 год. Очень хочется надеяться, что он принесет мир в Украину. Но надо быть готовыми и к потрясениям. Причем не обязательно только в Украине. Наша страна и так уже столько испытаний выдержала", — говорит историк.

По его словам, украинское общество должно извлечь из событий прошлого уроки. Чтобы не допустить повторения трагедий в будущем.