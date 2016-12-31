Жители Днепра Новый год встречают с тревогой

Яна Злобина – Днепр, для РИА Новости Украина
Как и три года назад, сегодня горожане ждут Нового года с опаской и тревогой. Что готовит нам 2017? Финансовый эксперт Михаил Крапивко убеждает, что ничего хорошего в экономическом плане ждать от года грядущего не приходится.
"Правительство решило повысить минимальные зарплаты. При этом прожиточный минимум, к которому ранее была привязана минималка, остался прежним. Рост минимальной заработной платы отразится, прежде всего, на малом и среднем бизнесе, который вынужден будет платить больше налогов. Кроме того, увеличение уровня минималки повлечет за собой рост цен на коммунальные услуги, топливо. Что, в свою очередь, потянет за собой рост цен на продукты питания, товары и рост инфляции", — считает эксперт.
"Думаю, Нацбанк может прибегнуть к валютным интервенциям, чтобы избежать скачка курсы валют. Населению же я советую не торопиться бежать в обменники", — отмечает эксперт.
Частный предприниматель Валерий говорит, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в Украине, смог в уходящем году создать небольшую финансовую "подушку" для себя и своей семьи. Мужчина надеется, что сбережений хватит до марта-апреля. При этом бизнес свой он закрывать не собирается.
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"Надеюсь, что, несмотря на все "подарки" правительства, смогу и в будущем стабильно работать. Хотя не скрою: с каждым годом делать это все сложнее. Ведь доходы украинцев уменьшаются. Сужу по своей семье. Например, еще в прошлый Новый год мы накрывали хороший праздничный стол, было и мясо и рыба красная. В этом же — грибы, салаты и самая простая, речная рыба. Но это я работаю, жена работает, и дочь студентка тоже подрабатывает", — рассказывает предприниматель.
Продавец магазина продовольственных товаров Анна жалуется, что покупателей мало. Хотя обычно в такую пору в прежние годы от покупателей не было отбоя.
"Специально к праздникам закупаем новогоднюю атрибутику, игрушки, бенгальские огни, хлопушки. Но покупателей почти нет. Возможно, все побегут на следующей неделе, как раз к Новому году", — делится наблюдениями Анна.
Военный пенсионер Евгений Абрамов по традиции встречает Новый год вместе с женой на даче. Праздничный стол тоже традиционен: шампанское, оливье, жаркое, заливная рыба, холодное, домашние соленья.
"Скажу вам так: в конце 2015 года я купил по акции несколько бутылок шампанского. Поэтому в нынешнем с супругой сэкономим. Я посмотрел: в магазинах сейчас бутылка самого дешевого шампанского стоит от 70 гривен. Оливье, если посчитать с колбасой, обойдется гривен в 100. Но мы делаем с курицей. Это чуть дешевле. Мясо на жаркое возьму гривен на 70. Рыба дорогая, но толстолобика возьму. Полкило обойдется где-то в 60-70 гривен. И грибочки свежие гривен на 30", — рассказывает пенсионер. Консервацию, по его словам, супруги всегда берут домашнюю. И потому что — экономно живут, и потому что — собственного приготовления, без консервантов.
"Уходящий год был непростой. Но почему-то такое ощущение, что и 2017 будет не легче. Но мы уже ко всему привычны. А вот детям нашим и внукам тяжело. Стараемся, как можем, им помогать. Хотя всю жизнь думали, что на старости дети нас будут опекать. Но вы не подумайте, что я брюзжу. Это жизнь. И в ней ко всему нужно быть готовым", — резюмирует мужчина.
Историк Максим Муха проводит исторические параллели: ровно 100 лет назад начался переломный для огромной страны, частью которой была и территория современной Украины, год. Год революции и смены формации. Год испытаний.
"Спираль историческая сделала свой виток. Наступает 2017 год. Очень хочется надеяться, что он принесет мир в Украину. Но надо быть готовыми и к потрясениям. Причем не обязательно только в Украине. Наша страна и так уже столько испытаний выдержала", — говорит историк.
По его словам, украинское общество должно извлечь из событий прошлого уроки. Чтобы не допустить повторения трагедий в будущем.