"Динамо" не без труда побеждает "Партизан" в Лиге Европы

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" победило белградский "Партизан" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Матч, состоявшийся в четверг вечеров в Белграде, завершился волевой победой киевлян со счетом 3:2.

Счет в матче на 34-ой минуте открыли хозяева. Ожегович после передачи Тавамбы точным ударом отправил мяч в ворота Коваля. Всего через 8 минут тот же Тавамба удвоил преимущество "Партизана". Со счетом 2:0 команды ушли в раздевалку.

"Динамовцы" вышли на поле после перерыва полные решимости, однако сократить отставание смогли лишь на 54-ой минуте — Мораес реализовал пенальти.

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Сравнял счет в напряженном поединке на 68-ой минуте Буяльский, эффектно забив с нескольких метров. Финальную точку поставил Мораес, забив на 86-ой минуте.

Таким образом, после двух туров в активе подопечных Александра Хацкевича 6 очков. В первом матче киевляне дома уверенно обыграли албанский "Скендербеу".

Напомним, луганская "Заря" на выезде обыграла "Атлетик" из Бильбао со счетом 1:0.