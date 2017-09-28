наверх
29.09.201701:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Динамо" не без труда побеждает "Партизан" в Лиге Европы

    (обновлено: )6810
    Матч, состоявшийся в четверг вечеров в Белграде, завершился волевой победой подопечных Александра Хацкевича со счетом 3:2. Дубль оформил Мораес.
    ФК Динамо-Киев. Архивное фото
    Динамо-Киев

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" победило белградский "Партизан" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Матч, состоявшийся в четверг вечеров в Белграде, завершился волевой победой киевлян со счетом 3:2. 

    Матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Шахтер. Видео
    Канал пользователя Серёжа Стратий
    "Манчестер Сити" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча

    Счет в матче на 34-ой минуте открыли хозяева. Ожегович после передачи Тавамбы точным ударом отправил мяч в ворота Коваля. Всего через 8 минут тот же Тавамба удвоил преимущество "Партизана". Со счетом 2:0 команды ушли в раздевалку. 

    "Динамовцы" вышли на поле после перерыва полные решимости, однако сократить отставание смогли лишь на 54-ой минуте — Мораес реализовал пенальти. 

    Читайте также: УЕФА назвал украинца самым надежным вратарем Лиги чемпионов

    Сравнял счет в напряженном поединке на 68-ой минуте Буяльский, эффектно забив с нескольких метров. Финальную точку поставил Мораес, забив на 86-ой минуте. 

    Таким образом, после двух туров в активе подопечных Александра Хацкевича 6 очков. В первом матче киевляне дома уверенно обыграли албанский "Скендербеу"

    Напомним, луганская "Заря" на выезде обыграла "Атлетик" из Бильбао со счетом 1:0.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Павел Климкин. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?