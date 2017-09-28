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    Спорт

    "Заря" обыграла "Атлетик" в матче группового этапа Лиги Европы

    (обновлено: )12420
    Единственный гол забил Игорь Харатин на 26 минуте матча после подачи с углового. Благодаря этой победе луганчане поднялись на второе место в группе и в следующем туре примут во Львове берлинскую "Герту".
    Заря обыграла Атлетик в матче группового этапа Лиги Европы
    @FCZoryaOfficial

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Луганская "Заря" на выезде минимально обыграла "Атлетик" из Бильбао в рамках 2 тура группового этапа Лиги Европы. Матч прошел в Бильбао на стадионе "Сан Мамес" и завершился со счетом 1:0.

    Смотрите также:  Украина vs Турция. Спорные голы Ярмоленко

    Единственный гол забил Игорь Харатин на 26 минуте матча после подачи с углового. Благодаря этой победе луганчане поднялись на второе место в группе и в следующем туре примут во Львове берлинскую "Герту".

    Напомним, сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА.

    Ранее Сборная Украины обыграла команду Турции в матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил Андрей Ярмоленко. Сборная Турции проводила первый матч под руководством бывшего наставника донецкого "Шахетра" Мирчи Луческу.

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