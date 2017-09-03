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    Украина vs Турция. Спорные голы Ярмоленко

    (обновлено: )49
    По итогам поединка Украина - Турция в отборе к ЧМ-2018 наставник турецкой сборной Мирча Луческу дал послематчевую пресс-конференцию, на которой по традиции подверг критике арбитров матча, которые, по его мнению, незаслуженно засчитали два гола в ворота гостей.
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    "Украина хорошо владела мячом. Мы должны были быть более внимательными. В какой-то степени хозяевам было проще. Сборная Украины была собрана из игроков двух клубов, а Турция – из игроков 9-10 клубов. В турецких клубах по 9 иностранцев и по 2 турецких игрока. Нужно время. У нашей команды большой потенциал. Проиграли заслуженно, Украина заслуживала победу.

    В случае первого гола был офсайд, во время второго – мяч вышел за линию ворот. По телевизору это можно увидеть в повторе. Но не отрицаю, что если бы не было этих голов, могли быть другие. И должен был быть пенальти в ворота соперника, что тоже можно увидеть на повторе. Шансы Турции в группе? Команда уже в другом положении. Необходимо выиграть три матча. Эта игра дала шанс трем нашим соперникам. Что касается судьи, с которым я разговаривал, то арбитр должен был извиниться за то, что не засчитал офсайд. Но еще раз подчеркну, что Украина заслуживала победу", — сказал наставник турецкой команды.

    Смотрите также: Дубль Ярмоленко в ворота турок вывел Украину в лидеры отборочной группы ЧМ-2018

    Напомним, футболисты сборной Украины обыграли команду Турции в матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Встреча 7-го тура группы I, прошедшая в субботу в Харькове, завершилась со счетом 2:0 в пользу украинцев, в составе которых дублем отметился Андрей Ярмоленко (18-я, 42-я минута).

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