Сборная Украины обыграла команду Турции в матче отбора ЧМ-2018

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Сборная Украины обыграла команду Турции в матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра прошла в Харькове на стадионе "Металлист" и завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил Андрей Ярмоленко.

Сборная Турции проводила первый матч под руководством бывшего наставника донецкого "Шахетра" Мирчи Луческу.

ФФУ Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

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Ранее футболисты сборной Украины записали видеообращение к болельщикам перед отборочным матчем ЧМ-2018 с Турцией.