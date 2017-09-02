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    Сборная Украины обыграла команду Турции в матче отбора ЧМ-2018

    (обновлено: )20520
    Игра сборных Украины и Турции прошла в Харькове на стадионе "Металлист" и завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил форвард украинской команды Андрей Ярмоленко.
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    ФФУ

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Сборная Украины обыграла команду Турции в матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра прошла в Харькове на стадионе  "Металлист" и завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил Андрей Ярмоленко.

    Сборная Турции проводила первый матч под руководством бывшего наставника донецкого "Шахетра" Мирчи Луческу.

    ФФУ
    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

    Смотрите также: Сборная Украины призвала фанатов быть корректными на матче с Турцией

    Ранее футболисты сборной Украины записали видеообращение к болельщикам перед отборочным матчем ЧМ-2018 с Турцией.

    ФФУ
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове

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