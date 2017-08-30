Открытая тренировка футбольной сборной Украины перед матчем с Турцией

В рамках отборочного турнира на ЧМ-2018 2 сентября в Харькове состоится поединок сборных Украины и Турции. Команда Андрея Шевченко накануне провела открытую тренировку на стадионе "Металлист".

Одним из последних в расположение сборной прибыл новичок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко, появление которого на поле сопровождалось овациями трибун.

Смотрите также: "Динамо" не приехало в Мариуполь: сожаление, обида, недоразумение

Украинцы занимают четвертое место в группе I квалификации на чемпионат мира, имея одинаковое количество очков с Турцией — по 11.

Ранее сообщалось, что сборная Турции лишилась основного голкипера перед матчем с Украиной.