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    Фотоленты

    Открытая тренировка футбольной сборной Украины перед матчем с Турцией

    (обновлено: )91
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Федерация футбола Украины
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Федерация футбола Украины
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Недавно переехавший в германию Андрей Ярмоленко также принял участие в тренировке
    Федерация футбола Украины
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Отборочный матч на ЧМ-2018 Украина - Турция пройдет в Харькове 2 сентября
    Федерация футбола Украины
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Федерация футбола Украины
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Тренер Андрей Шевченко
    Федерация футбола Украины
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу перед матчем с Турцией
    Федерация футбола Украины

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    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу

    В рамках отборочного турнира на ЧМ-2018 2 сентября в Харькове состоится поединок сборных Украины и Турции. Команда Андрея Шевченко накануне провела открытую тренировку на стадионе "Металлист".

    Одним из последних в расположение сборной прибыл новичок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко, появление которого на поле сопровождалось овациями трибун.

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    Украинцы занимают четвертое место в группе I квалификации на чемпионат мира, имея одинаковое количество очков с Турцией — по 11.

    Ранее сообщалось, что сборная Турции лишилась основного голкипера перед матчем с Украиной. 

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