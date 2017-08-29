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    Сборная Турции лишилась вратаря перед матчем с Украиной

    (обновлено: )7010
    Вратарь "Бурсаспора" Харун Текин из-за травмы правой руки пропустит матч Украина-Турция, который состоится 2 сентября в Харькове на стадионе "Металлист".
    Голкипер Бурсаспора Харун Текин
    ru.wikipedia.org

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Вратарь "Бурсаспора" Харун Текин не сможет принять участие в тренировочном сборе сборной Турции накануне встреч с Украиной, сообщает официальный сайт Турецкой футбольной федерации.

    Текин получил травму правой руки. Тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу принял решение вызвать голкипера "Коньяспора" Серкана Кырынтылы.

    Матч Украина — Турция состоится 2 сентября в Харькове на стадионе "Металлист". 

    Ранее сообщалось, что киевскому "Динамо" будет засчитано техническое поражение за неявку на матч 7 тура украинской Премьер-лиги в Мариуполь.

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