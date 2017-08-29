Сборная Турции лишилась вратаря перед матчем с Украиной

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Вратарь "Бурсаспора" Харун Текин не сможет принять участие в тренировочном сборе сборной Турции накануне встреч с Украиной, сообщает официальный сайт Турецкой футбольной федерации.

Текин получил травму правой руки. Тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу принял решение вызвать голкипера "Коньяспора" Серкана Кырынтылы.

Матч Украина — Турция состоится 2 сентября в Харькове на стадионе "Металлист".

Ранее сообщалось, что киевскому "Динамо" будет засчитано техническое поражение за неявку на матч 7 тура украинской Премьер-лиги в Мариуполь.