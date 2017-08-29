Сборная Украины завоевала 36 медалей на Универсиаде

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КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Сборная Украины получила уже 36 медалей на Всемирной Универсиаде-2017, который проходит в городе Тайбэй (Китай), и занимает шестое место в медальном зачете. Соответствующие данные представлены в таблице на официальном сайте соревнований.

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Согласно данным таблицы, на счету сборной Украины 12 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Европы в сезоне-2016/17 по версии УЕФА.