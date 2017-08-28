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    Лукашенко с сыном за сбором картошки на президентском участке

    (обновлено: )438
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыном в субботу занимался уборкой картофеля на своем участке, сообщает государственное агентство Белта.
    Канал Информационное агентство БелТА

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыном в субботу занимался уборкой картофеля на своем участке, сообщает государственное агентство Белта.

    Петр Порошенко. Архивное фото
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    "Сегодня в насыщенном графике президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что глава государства трудился на уборке картофеля вместе с младшим сыном Николаем. Работа продолжалась весь день. Всего убрано 3 гектара, собрано 105 тонн картофеля. Урожайность, таким образом, составила 350 центнеров с гектара.

    Уборка урожая на подворье президента Белоруссии уже стала традицией. Ранее собранный урожай передавался в приюты и дома престарелых.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Киев могут совместно организовывать гуманитарные конвои в Донбасс через подконтрольную Киеву территорию.

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