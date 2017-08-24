Уэйн Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Нападающий Уэйн Руни, выступающий за английский "Эвертон", выступил с заявлением о том, что завершает выступления за сборную Англии по футболу.

Как сообщается, Руни принял такое решение ради того, чтобы сосредоточиться на успешном выступлении в "Эвертоне". По словам Руни, ранее главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт заявил ему, что хотел бы видеть нападающего в составе национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира-2018 против сборных Мальты (1 сентября) и Словакии (4 сентября).

"Мне было приятно, что Гарет Саутгейт позвонил мне на неделе и сказал, что хотел бы вернуть меня в сборную Англии на грядущие матчи. Для меня это было очень ценно. Однако я ответил Гарету, что принял решение завершить международную карьеру", — говорится в заявлении футболиста.

"Это очень трудное решение, и я его обсуждал со своей семьей, тренером "Эвертона" и всеми близкими. Игра за сборную Англии всегда была особенной для меня, но считаю, что сейчас самое время проститься. Уход из "Манчестер Юнайтед" был для меня сложным вызовом, но теперь я знаю, что принял правильное решение вернуться домой в "Эвертон", и хочу сосредоточить все силы на том, чтобы помочь клубу добиться успеха", — добавил Руни.

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За сборную Англии Руни провел 119 матчей, в которых забил 53 мяча. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Турции, экс-наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу решил, что после окончания контракта с турецкой федерацией футбола он больше не будет заниматься тренерской карьерой.