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    Хоккеисты сборной Украины сдали матч против Южной Кореи на чемпионате мира

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    По информации СМИ, одним из организаторов преступной схемы украинских хоккеистов является бывший главный тренер харьковского "Витязя" Алексей Лазаренко.
    Сборная Украины по хоккею
    /wmia2017.iihf.com/Andrey Basevich

    КИЕВ, 19 авг – РИА Новости Украина. Двое игроков национальной сборной Украины по хоккею "сливали" матч домашнего чемпионата мира-2017 против Южной Кореи. В распоряжении "Обозревателя" оказались расписки вратаря Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы, сознавшихся в содеянном.

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    Оба хоккеиста пообещали, что вернут по 30 тысяч долларов в случае невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата в случае, если сборная Украины не проиграет команде Южной Кореи с разницей в две и больше шайбы.

    Поединок со сборной Южной Кореи, проходивший 28 апреля, был последним для украинской сборной на домашнем чемпионате мира-2017 в Дивизионе IА. Украинцы, уже вылетев в Дивизион IВ, в итоге, уступили корейцам только в серии буллитов (1:2).

    Отметим, что сборная Южной Кореи впервые в своей истории вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Также, как стало известно "Обозревателю", одним из организаторов преступной схемы является бывший главный тренер харьковского "Витязя" Алексей Лазаренко. Федерация хоккея Украины должна принять решение по сложившейся ситуации на своем заседании, которое состоится в понедельник 21-го августа.

    Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Финляндии и стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею в Кельне и Париже.

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