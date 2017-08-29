"Динамо" не приехало в Мариуполь: сожаление, обида, недоразумение

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Основной состав "Динамо" не поехал в Мариуполь на матч седьмого тура чемпионата Украины.

По словам вице-президента клуба Андрея Мадзяновского, футболисты тренируются на базе в Конча Заспе. В клубе выразили готовность провести встречу, когда в Мариуполе "нормализуется оперативная обстановка".

Впрочем, поле не оставалось пустым, на него вышла мариупольская команда, которая провела спарринг со сборной ветеранов украинского футбола. Также азовский клуб заявил, что вернет деньги болельщикам, которые купили билеты на матч украинской Премьер-Лиги, но не пришли на игру.

Как прошел матч, о чем говорят футбольные болельщики, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила (28 августа — Ред.) специальный корреспондент из Мариуполя Альбина Львутина.

Как прошел матч со сборной ветеранов украинского футбола?

— Стоит сказать о том, что этот матч очень долго ждали, и жители нашего города, и надеялись, что "Динамо" все-таки рискнет, как они выражались, безопасностью. Полиция заявила о том, что матч прошел без грубых нарушений. Всего дежурило около 400 правоохранителей, в том числе СБУ, Нацгвардия, кинологи, взрывотехники. Поэтому матч прошел, все хорошо. На самом деле было более шести тысяч людей на стадионе. До этого заявляли о том, что билетов было продано больше, соответственно, часть людей все-таки не пришла на матч. Но, тем не менее, футбол был, и, судя по реакции людей после матча, всех все устроило.

УНИАН Матч в Мариуполе. Команда ветеранов футбола - ФК "Мариуполь"

А что с ситуацией непосредственно на трибунах и в городе? Спокойно было?

— Да. Все было спокойно. Правоохранители обеспечили тот порядок, который они обещали. Несмотря на то, что и СБУ, и МВД заявляли, что в Мариуполе красный уровень террористической угрозы, матч прошел без нарушений, как заявила полиция. Никаких даже попыток зафиксировано не было.

УНИАН Матч в Мариуполе. Команда ветеранов футбола - ФК "Мариуполь"

Как жители города отреагировали на то, что "Динамо" не приехало?

— На самом деле в какой-то мере это даже обидело жителей Мариуполя и тех, кто защищает наш город. Мы все время говорим, что несмотря на то, что Мариуполь близок к боевым действиям, здесь живут люди. И вчера на матче было очень много детей разного возраста. И это говорит о том, что люди не боятся, люди доверяют и военным, и правоохранителям, и они хотели прийти на этот футбол и хотели увидеть все-таки игру с клубом киевским "Динамо", но, к сожалению, они не приехали. Поэтому у людей такие двоякие чувства — и чувство сожаления, что все-таки не было ожидаемого матча, и в то же время немножко обида, потому что все-таки полумиллионный город живет, а команда побоялась приехать сыграть в наш город.

УНИАН Матч в Мариуполе. Команда ветеранов футбола - ФК "Мариуполь"

Напомним, менеджер профи-бокса, профильный журналист и комментатор Юрий Нестеренко в эфире "ГС" подчеркнул, что ситуация Владимира Кличко не может сравниться с уходом из бокса его брата Виталия.

Также в эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что братьям Кличко пришло время служить украинскому обществу и стать его символом — войти в учебники по истории как меценаты, а не политики.