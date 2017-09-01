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    Сборная Украины призвала фанатов быть корректными на матче с Турцией

    (обновлено: )27
    Футболисты сборной Украины записали видеообращение к болельщикам перед отборочным матчем ЧМ-2018 с Турцией. Матч состоится в субботу, 2 сентября в Харькове на стадионе "Металлист".
    Канал Football Federation of Ukraine на youtube

    "Призываем вас болеть корректно, с уважением ко всем участникам матча. Не дайте беспорядкам царить на стадионе. Не позволим хулиганским поступкам затмить радость от игры", – говорится в видеоролике с участием Руслана Ротаня, Тараса Степаненко, Евгения Коноплянки, Андрея Ярмоленко и других игроков.

    Смотрите также: Открытая тренировка футбольной сборной Украины перед матчем с Турцией

    Начало матча — в 21.45. Стадион будет открыт с 19.00, а в 19.30 начнется развлекательная программа — концерт с участием молодых исполнителей.

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