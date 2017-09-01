Сборная Украины призвала фанатов быть корректными на матче с Турцией

"Призываем вас болеть корректно, с уважением ко всем участникам матча. Не дайте беспорядкам царить на стадионе. Не позволим хулиганским поступкам затмить радость от игры", – говорится в видеоролике с участием Руслана Ротаня, Тараса Степаненко, Евгения Коноплянки, Андрея Ярмоленко и других игроков.

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Начало матча — в 21.45. Стадион будет открыт с 19.00, а в 19.30 начнется развлекательная программа — концерт с участием молодых исполнителей.