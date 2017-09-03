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    Фотоленты

    Дубль Ярмоленко в ворота турок вывел Украину в лидеры отборочной группы ЧМ-2018

    (обновлено: )128
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Украина - Турция
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове.
    ФФУ
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове.
    ФФУ
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове.
    ФФУ
    Украина - Турция
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове.
    112 Украина
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове.
    ФФУ
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове.
    ФФУ
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове.
    ФФУ
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове.
    ФФУ
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове.
    ФФУ
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове.
    ФФУ
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    Матч сборных Украины и Турции в Харькове.
    ФФУ

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    Матч сборных Украины и Турции в Харькове.

    Футболисты сборной Украины обыграли команду Турции в матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Встреча 7-го тура группы I, прошедшая в субботу в Харькове, завершилась со счетом 2:0 в пользу украинцев, в составе которых дублем отметился Андрей Ярмоленко (18-я, 42-я минута).

    Смотрите также: На тренировку сборной Украины в Харькове залетел дрон

    Теперь Украина с 14 очками лидирует в группе, на 1 очко опережая хорватов, чей матч против сборной Косово в субботу в Загребе не был доигран из-за погодных условий.

    В финальную часть ЧМ-2018 напрямую выйдут девять команд, победивших в своих группах. Лучшие 8 команд из занявших в группах второе место сыграют между собой стыковые матчи.

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