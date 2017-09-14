"Динамо" обыграло "Скендербеу" со счетом 3:1

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Сегодня, 14 сентября, киевское "Динамо" стартовало в Лиге Европы. Первым соперником киевлян в групповом турнире стал албанский "Скендербеу".

В первом тайме, несмотря на обилие моментов у хозяев поля, счет открыли гости – Музака протянул мяч по центру поля и выстрелил прямо в угол метров с 25-ти, пишет "Сегодня".

А после перерыва динамовцы просто смяли соперника – сначала Сергей Сидорчук пушечным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет, а затем Жуниор Мораес на дальней штанге замкнул передачу от Гонсалеса.

Точку в матче поставил Дьемерси Мбокани, реализовавший пенальти за фол на Томаше Кадаре. В оставшееся время киевляне уверенно контролировали ход игры, доведя матч до победы.

Накануне донецкий "Шахтер" в Харькове победил итальянский "Наполи" со счетом 2:1 в рамках первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.