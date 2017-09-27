"Манчестер Сити" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча

Донецкий "Шахтер" проиграл во втором матче группового этапа Лиги чемпионов английскому "Манчестер Сити".

Поединок в группе F, который прошел в Манчестере во вторник вечером, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Де Брюйне и Стерлинг.

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Отметим, что голкипер украинской команды Андрей Пятов отразил пенальти.

Напомним, в первом матче группового турнира ЛЧ "горняки" обыграли итальянский "Наполи" со счетом 2:1.