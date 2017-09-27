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    "Манчестер Сити" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча

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    Поединок, который прошел в Манчестере во вторник вечером, завершился победой хозяев со счетом 2:0. В первом матче группового турнира ЛЧ "горняки" обыграли итальянский "Наполи".
    Канал пользователя Серёжа Стратий

    Донецкий "Шахтер" проиграл во втором матче группового этапа Лиги чемпионов английскому "Манчестер Сити". 

    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris
    Результаты матчей группового турнира ЛЧ, сыгранных во вторник

    Поединок в группе F, который прошел в Манчестере во вторник вечером, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Де Брюйне и Стерлинг.

    Смотрите также: "Шахтер" vs "Наполи". Все голы и лучшие моменты матча

    Отметим, что голкипер украинской команды Андрей Пятов отразил пенальти. 

    Напомним, в первом матче группового турнира ЛЧ "горняки" обыграли итальянский "Наполи" со счетом 2:1. 

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