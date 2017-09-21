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    Неизвестные дубинками избили главного тренера загребского "Динамо"

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    Нападение на тренера произошло у входа в его дом непосредственно по возвращении с очередного матча команды в кубке страны. По данным местных СМИ, у Марио Цвитановича диагностировали перелом руки.
    Тренеру загребского Динамо Марио Цвитановичу поломали руку
    vecernji.hr

    КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина, Николай Соколов. Двое неизвестных в масках накануне вечером избили дубинками главного тренера футбольного "Динамо" (Загреб) Марио Цвитановича, сообщает пресс-служба хорватского клуба.

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    Нападение на тренера произошло у входа в его дом непосредственно по возвращении с очередного матча команды в кубке страны. Раненый Цвитанович сам вызвал полицию и скорую помощь.

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    В сообщении клуба говорится, что "нападение могло закончиться трагическими последствиями", в нем также содержится призыв к компетентным органам "наконец проснуться и перестать игнорировать все то, что происходит вокруг "Динамо".

    По информации загребского издания Vecernji list, тренер был доставлен в столичную больницу "Свети дух", где ему диагностировали перелом руки. После оказания помощи он был отпущен на лечение домой.

    vecernji.hr
    Тренеру загребского "Динамо" Марио Цвитановичу (крайний слева) поломали руку

    За последнее время это уже второе нападение на представителей загребского "Динамо". Бывший президент этого клуба Здравко Мамич, ныне работающий в должности советника, пережил вооруженное покушение во время частной поездки в Боснию и Герцеговину 22 августа. Он был ранен в ногу. В "Динамо" тогда пожаловались на безнаказанность преступлений против своих сотрудников.

    Ране сообщалось, что в ночь на четверг во Львовской области неизвестные остановили автобус ФК "Карпаты" и избили футболистов. 

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