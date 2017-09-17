В Киеве открыли памятник погибшему футболисту "Динамо"

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. На Байковом кладбище в Киеве открыли памятник знаменитому футболисту "Динамо" и сборной Украины Андрею Гусину, который в 41-летнем возрасте разбился в аварии. Об этом в Twitter сообщил спортивный журналист Артем Франков.

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"Мне памятник понравился, сделано с любовью и смыслом, то есть огромным уважением. Самое сложное было согласовать видение родных и близких", — отметил он, выложив фотографии монумента.

Артем Франков / Twitter Памятник Андрею Гусину

Ранее сообщалось, что экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Гусин погиб в возрасте 41 года, разбившись на мотоцикле на автодроме "Чайка" в Киеве. Гусин выехал на кольцевой трек трассы и на одном из виражей вылетел из седла. Не приходя в сознание, он скончался.