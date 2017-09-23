Киевское "Динамо" упустило очки в матче с "Вересом"

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Вересом" в матче чемпионата Украины по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Киеве, завершилась со счетом 0:0.

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"Динамо" с 23 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице, на 2 балла отставая от донецкого "Шахтера", но имея игру в запасе. "Верес" (16 очков) – 4-й.

Напомним, донецкий "Шахтер" победил "Звезду" в матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча прошла в субботу в Кропивницком и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Факундо Феррейра (13-я, 45-я минуты), Марлос (44) и Виктор Коваленко (90+5). У "Звезды" забили Ишем Эль-Амдауи (38) и Глеб Рассадкин (76).