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    УЕФА назвал украинца самым надежным вратарем Лиги чемпионов

    (обновлено: )11710
    Согласно статистике от экспертов УЕФА, вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов является лучшим вратарем турнира сразу по двум показателям.
    Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов после первых двух туров Лиги чемпионов назван лучшим кипером турнира.

    Сообщает официальный сайт УЕФА.

    Согласно статистике от экспертов УЕФА, голкипер "Шахтера" Андрей Пятов является лучшим вратарем турнира сразу по двум показателям.

    Это количество сейвов, которых у Пятова 12 и передач — украинец сделал 124 паса. 

    ru.uefa.com
    УЕФА назвал Андрея Пятова самым надежным вратарем Лиги чемпионов

    Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос получил украинское гражданство. Теперь футболист ожидает разрешительных документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины.

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