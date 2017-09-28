УЕФА назвал украинца самым надежным вратарем Лиги чемпионов

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов после первых двух туров Лиги чемпионов назван лучшим кипером турнира.

Сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно статистике от экспертов УЕФА, голкипер "Шахтера" Андрей Пятов является лучшим вратарем турнира сразу по двум показателям.

Это количество сейвов, которых у Пятова 12 и передач — украинец сделал 124 паса.

ru.uefa.com УЕФА назвал Андрея Пятова самым надежным вратарем Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос получил украинское гражданство. Теперь футболист ожидает разрешительных документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины.