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    Спорт

    "Шахтер" сенсационно сыграл вничью с "Черноморцем", "Динамо" победило

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    Встреча, прошедшая в Одессе в воскресенье, завершилась со счетом 0:0. Отметим, что до матча "Шахтер" занимал первую строчку турнирной таблицы, а "Черноморец" - последнюю.
    Матч Шахтер - Черноморец в Одессе
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с "Черноморцем" (Одесса) в 9-м туре чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Одессе в воскресенье, завершилась со счетом 0:0.

    Смотрите также: "Шахтер" vs "Наполи". Все голы и лучшие моменты матча

    Отметим, что до матча "Шахтер" занимал первую строчку турнирной таблицы, а "Черноморец" — последнюю.  

    В другом матче дня "Динамо", будучи номинальным гостем, в Киеве победило донецкий "Олимпик" – 2:1. У киевлян отличились Виктор Цыганков (20-я минута) и Виталий Буяльский (45+1). У "Олимпика" отличился Моха (43).

    ФК Динамо Киев
    Встреча киевского "Динамо" и донецкого "Олимпика"

    У "Динамо" и "Шахтера" по 22 набранных очка – лучший показатель в турнире на данный момент, однако киевляне провели на матч меньше.

    Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" победил итальянский "Наполи" в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. Матч, прошедший на стадионе "Металлист" в Харькове в среду вечером, закончился победой "горняков" со счетом 2:1. 

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