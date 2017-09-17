"Шахтер" сенсационно сыграл вничью с "Черноморцем", "Динамо" победило

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с "Черноморцем" (Одесса) в 9-м туре чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Одессе в воскресенье, завершилась со счетом 0:0.

Смотрите также: "Шахтер" vs "Наполи". Все голы и лучшие моменты матча

Отметим, что до матча "Шахтер" занимал первую строчку турнирной таблицы, а "Черноморец" — последнюю.

В другом матче дня "Динамо", будучи номинальным гостем, в Киеве победило донецкий "Олимпик" – 2:1. У киевлян отличились Виктор Цыганков (20-я минута) и Виталий Буяльский (45+1). У "Олимпика" отличился Моха (43).

ФК Динамо Киев Встреча киевского "Динамо" и донецкого "Олимпика"

У "Динамо" и "Шахтера" по 22 набранных очка – лучший показатель в турнире на данный момент, однако киевляне провели на матч меньше.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" победил итальянский "Наполи" в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. Матч, прошедший на стадионе "Металлист" в Харькове в среду вечером, закончился победой "горняков" со счетом 2:1.