Матч "Динамо" - "Партизан" пройдет в Белграде без зрителей

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Матч ФК "Партизан" (Белград) — ФК "Динамо" (Киев), который должен состояться 28 сентября 2017, пройдет без зрителей.

Об этом сообщает официальный сайт киевской команды.

"В связи с решением Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА от 7 августа 2017 года, которое поддержал Апелляционный орган УЕФА 31 августа 2017 года, по поводу инцидентов, имевших место во время матчей второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Партизан" и ФК "Будучность" Подгорица и третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Партизан" и ФК "Олимпиакос", ФК "Партизан" обязан сыграть свои следующие два домашних матча УЕФА за закрытыми дверями", — сообщает пресс-служба "Динамо".

Соответственно, матч ФК "Партизан" — ФК "Динамо" Киев, который должен состояться 28 сентября 2017, пройдет без зрителей.

Ранее сообщалось, что сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА.