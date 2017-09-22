наверх
22.09.201711:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Матч "Динамо" - "Партизан" пройдет в Белграде без зрителей

    (обновлено: )21302
    Матч ФК "Партизан" - ФК "Динамо" Киев пройдет без зрителей из-за решения Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА.
    Стадион Партизан
    fcdynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Матч ФК "Партизан" (Белград) — ФК "Динамо" (Киев), который должен состояться 28 сентября 2017, пройдет без зрителей.

    Матч Динамо (Киев) - Скендербеу. Видео
    Серёжа Стратий
    "Динамо" vs "Скендербеу". Все голы и лучшие моменты матча

    Об этом сообщает официальный сайт киевской команды.

    "В связи с решением Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА от 7 августа 2017 года, которое поддержал Апелляционный орган УЕФА 31 августа 2017 года, по поводу инцидентов, имевших место во время матчей второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Партизан" и ФК "Будучность" Подгорица и третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Партизан" и ФК "Олимпиакос", ФК "Партизан" обязан сыграть свои следующие два домашних матча УЕФА за закрытыми дверями", — сообщает пресс-служба "Динамо".

    Соответственно, матч ФК "Партизан" — ФК "Динамо" Киев, который должен состояться 28 сентября 2017, пройдет без зрителей.

    Ранее сообщалось, что сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Клаус Йоханнис
    Реформа образования: необратимые последствия
    Досрочные парламентские выборы в Каталонии. Архивное фото
    Референдум в Каталонии: обыски, аресты