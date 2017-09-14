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    Спорт

    Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

    (обновлено: )92
    На первом месте в обновленном рейтинге Международной федерация футбол сборная Германии, которая обошла в рейтинге Бразилию, на третьем - португальцы.
    Сборная Украины по футболу
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу поднялась на три пункта в обновленном рейтинге Международной федерация футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.

    Украина vs Турция. Спорные голы Ярмоленко. Видео
    Канал ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ на Youtube
    Украина vs Турция. Спорные голы Ярмоленко

    Подопечные Андрея Шевченко теперь занимают 24 место.

    Соперники украинцев по отборочной группе к ЧМ-2018 занимают такие позиции: Хорватия — 18 место (-2), Исландия — 22 место (-2), Турция — 28 (+6), Финляндия — 87 (+23), Косово — 184 (-4).

    На первом месте сборная Германии, которая обошла в рейтинге Бразилию, на третьем — португальцы. На четвертую позицию опустилась Аргентина, а на пятую строчку поднялась Бельгия. Замыкают десятку Польша, Швейцария, Франция, Чили, Колумбия.

    Ранее Сборная Украины обыграла команду Турции в матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил Андрей Ярмоленко. Сборная Турции проводила первый матч под руководством бывшего наставника донецкого "Шахетра" Мирчи Луческу.

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