Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу поднялась на три пункта в обновленном рейтинге Международной федерация футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.

Подопечные Андрея Шевченко теперь занимают 24 место.

Соперники украинцев по отборочной группе к ЧМ-2018 занимают такие позиции: Хорватия — 18 место (-2), Исландия — 22 место (-2), Турция — 28 (+6), Финляндия — 87 (+23), Косово — 184 (-4).

На первом месте сборная Германии, которая обошла в рейтинге Бразилию, на третьем — португальцы. На четвертую позицию опустилась Аргентина, а на пятую строчку поднялась Бельгия. Замыкают десятку Польша, Швейцария, Франция, Чили, Колумбия.

Ранее Сборная Украины обыграла команду Турции в матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил Андрей Ярмоленко. Сборная Турции проводила первый матч под руководством бывшего наставника донецкого "Шахетра" Мирчи Луческу.