Футболисты "Фиорентины" разгромили "Верону" в матче чемпионата Италии

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Футболисты "Фиорентины" разгромили на выезде "Верону" в матче третьего тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Вероне в воскресенье, завершилась со счетом 5:0 в пользу флорентийской команды. У победителей отличились Джованни Симеоне (2-я минута), Сириль Терео с пенальти (10), Давиде Астори (24), Жордан Верету (62) и Жил Диаш (89), сообщает Р-Спорт.

"Фиорентина" одержала первую победу в сезоне после двух поражений на старте, "Верона" потерпела второе поражение в трех матчах при одной ничьей.

Результаты других матчей:

"Аталанта" — "Сассуоло" — 2:1,

"Кальяри" — "Кротоне" — 1:0,

"Удинезе" — "Дженоа" — 1:0.

Ранее сообщалось, что желтый комплект домашней формы сборной Украины по футболу попал в пятерку худших форм мира по версии издания Squawka.