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    Футболисты "Фиорентины" разгромили "Верону" в матче чемпионата Италии

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    Встреча между "Фиорентиной" и "Верной" завершилась со счетом 5:0 в пользу флорентийской команды. А "Фиорентина" одержала первую победу в сезоне после двух поражений на старте.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Футболисты "Фиорентины" разгромили на выезде "Верону" в матче третьего тура чемпионата Италии.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Встреча, прошедшая в Вероне в воскресенье, завершилась со счетом 5:0 в пользу флорентийской команды. У победителей отличились Джованни Симеоне (2-я минута), Сириль Терео с пенальти (10), Давиде Астори (24), Жордан Верету (62) и Жил Диаш (89), сообщает Р-Спорт.

    "Фиорентина" одержала первую победу в сезоне после двух поражений на старте, "Верона" потерпела второе поражение в трех матчах при одной ничьей.

    Результаты других матчей:

    "Аталанта" — "Сассуоло" — 2:1,

    "Кальяри" — "Кротоне" — 1:0,

    "Удинезе" — "Дженоа" — 1:0.

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