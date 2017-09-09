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    Спорт

    Инфантино: у футболистов в "Лужниках" будут трястись колени от впечатлений

    (обновлено: )14010
    Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что стадион "Лужники" полностью готов и сделан по последнему слову техники, он готов принимать матчи.
    Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино
    RIA News Виталий Белоусов

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил, что у любого футболиста, который будет играть на поле московских "Лужников", будут трястись колени от впечатлений от красоты стадиона, сообщает Р-Спорт.

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    В субботу на стадионе "Лужники" в Москве прошла официальная церемония, давшая старт туру кубка чемпионата мира по разным странам. "Лужники" были реконструированы для проведения матчей турнира. Большая спортивная арена "Лужников", в частности, примет матч открытия чемпионат мира в России и финал турнира.

    "Вы все видите, насколько прекрасный стадион "Лужники", — сказал Инфантино журналистам. — На самом деле таких стадионов мало! Стадион полностью готов и сделан по последнему слову техники, он готов принимать матчи. Помимо этого у "Лужников" есть то, чего нет у очень многих стадионов в мире — энергетика! Уверен, что у тех, кто будет здесь играть, колени будут трястись от впечатлений!"

    Чемпионат мира пройдет с России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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