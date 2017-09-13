Самый высокооплачиваемый футболист мира отстранен от игр

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Нападающий китайского клуба "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес, являющийся самым высокооплачиваемым футболистом в мире, на неопределенный срок отстранен от игр своей команды из-за лишнего веса, сообщает агентство Р-Спорт.

"Сегодня я поговорил с ним о тактике, но сейчас я не позволю ему играть, он физически не готов. И он, и (колумбийский полузащитник Фредди) Гуарин имеют избыточный вес. Мне нужно нести ответственность перед командой и отвечать перед игроками. Когда ты на поле, но не можешь играть на 100%, тогда это совершенно бессмысленно", – сказал тренер китайской команды.

О переходе Тевеса "Шанхай Шэньхуа" объявил в декабре 2016 года. Отмечается, что в конце сезона аргентинец может покинуть клуб.

В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец, получающий, по данным СМИ, 38 миллионов евро в год, забил только два мяча в чемпионате Китая и пропустил около половины матчей своей команды из-за травмы. В понедельник сообщалось, что в отставку с поста главного "Шанхай Шэньхуа" ушел уругваец Густаво Пойет. Его сменил У Цзинуй. По словам тренера, Тевес не будет играть, пока не приведет себя в форму.

Ранее сообщалось, что желтый комплект домашней формы сборной Украины по футболу попал в пятерку худших форм мира по версии издания Squawka.