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    Футбольная форма сборной Украины попала в ТОП-5 худших

    (обновлено: )88
    В пятерку худших попали формы сборных по футболу Украины, Косово, Словакии, Ирландии и Алжира. Лучшими по версии издания Squawka признаны формы сборных Мали, Коста-Рики, Белоруссии, Мексики и Дании.
    Сборная Украины по футболу. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Желтый комплект домашней формы сборной Украины по футболу попал в пятерку худших форм мира по версии издания Squawka

    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В шаге от пропасти. Украинский футбол умножили на ноль

    "Хорошо, еще один желтый комплект (как и у Косово — Ред.), но он здесь не поэтому. Это полный бардак, даже если намерения были проявить индивидуальность Украины, которая должна быть более выражена, принимая во внимание нынешнее противостояние страны со вторгнувшимся соседом — Россией", — объясняет свое решение издание.

    Кроме Украины и Косово в пятерку худших попали также формы сборных по футболу Словакии, Ирландии и Алжира.

    Лучшими по версии издания признаны формы сборных Мали, Коста-Рики, Белоруссии, Мексики и Дании.

    Напомним, Национальная сборная Украины проиграла сборной Исландии в матче отборочного турнира на чемпионам мира по футболу 2018 года. Поединок, прошедший во вторник вечером в Рейкьявике, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Дубль оформил Гильфи Сигурдссон (47, 67). 

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