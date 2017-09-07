Футбольная форма сборной Украины попала в ТОП-5 худших

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Желтый комплект домашней формы сборной Украины по футболу попал в пятерку худших форм мира по версии издания Squawka.

"Хорошо, еще один желтый комплект (как и у Косово — Ред.), но он здесь не поэтому. Это полный бардак, даже если намерения были проявить индивидуальность Украины, которая должна быть более выражена, принимая во внимание нынешнее противостояние страны со вторгнувшимся соседом — Россией", — объясняет свое решение издание.

Кроме Украины и Косово в пятерку худших попали также формы сборных по футболу Словакии, Ирландии и Алжира.

Лучшими по версии издания признаны формы сборных Мали, Коста-Рики, Белоруссии, Мексики и Дании.

Напомним, Национальная сборная Украины проиграла сборной Исландии в матче отборочного турнира на чемпионам мира по футболу 2018 года. Поединок, прошедший во вторник вечером в Рейкьявике, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Дубль оформил Гильфи Сигурдссон (47, 67).