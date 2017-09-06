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    Спорт

    Кабмин выделил 270 млн грн на футбольные поля

    (обновлено: )2202
    Глава Министерство регионального развития потребовал, чтобы местные администрации максимально ускорились с представлением на рассмотрение комиссии проектов футбольных полей, поскольку до конца года осталось мало времени.
    Футбол. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины в среду утвердил порядок направления средств, предусмотренных в госбюджете для строительства футбольных полей с искусственным покрытием в различных регионах страны.

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    Как сообщает Министерство регионального развития, их объем составляет 270 млн гривен.

    Отмечается, что глава ведомства Геннадий Зубко потребовал, чтобы местные администрации максимально ускорились с представлением на рассмотрение комиссии соответствующих проектов, поскольку до конца года осталось мало времени.

    Средства направляются на проекты, которые предусматривают софинансирование из местных бюджетов.

    По словам Зубко, местная власть должна принять решение о выделении земельных участков под футбольные поля, проведения строительных работ, а государство будет софинансировать обустройство площадок.

    Напомним, в среду, 6 сентября, Кабмин провел заседание.

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