Кабмин выделил 270 млн грн на футбольные поля

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины в среду утвердил порядок направления средств, предусмотренных в госбюджете для строительства футбольных полей с искусственным покрытием в различных регионах страны.

Как сообщает Министерство регионального развития, их объем составляет 270 млн гривен.

Отмечается, что глава ведомства Геннадий Зубко потребовал, чтобы местные администрации максимально ускорились с представлением на рассмотрение комиссии соответствующих проектов, поскольку до конца года осталось мало времени.

Средства направляются на проекты, которые предусматривают софинансирование из местных бюджетов.

По словам Зубко, местная власть должна принять решение о выделении земельных участков под футбольные поля, проведения строительных работ, а государство будет софинансировать обустройство площадок.

Напомним, в среду, 6 сентября, Кабмин провел заседание.