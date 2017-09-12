Российского спортсмена дисквалифицировали за футболку с Путиным

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) отстранила российского спортсмена Владимира Балынца от соревнований до конца 2017 года за демонстрацию футболки с изображением президента России Владимира Путина, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Федерации пауэрлифтинга Якутии Александр Гренадеров.

Инцидент произошел на чемпионате Европы по классическому жиму лежа, который прошел с 10 по 13 августа в Финляндии. Как сообщил Гренадеров, Балынец, ставший на турнире абсолютным чемпионом и установивший мировой рекорд, вышел на церемонию награждения в футболке с изображением Путина, которая, по словам спортсмена, является его талисманом, сообщает Р-Спорт.

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Дисциплинарный комитет IPF расценил это как нарушение пункта регламента о запрете на демонстрацию любой символики политического или религиозного содержания и вынес наказание.

Позднее Гренадеров отметил, что российская сторона оспорила решение IPF, разбирательство продолжается. "Решение в отношении Владимира Балынца находится на пересмотре, возможно, спортсмен отделается предупреждением", — написал Гренадеров в своем Instagram.

В прошлом году в УЕФА оштрафовали на 5 тысяч евро полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова за демонстрацию майки с изображением президента РФ Владимира Путина сразу после окончания матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" в Стамбуле.