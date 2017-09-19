Экс-форвард московского "Динамо" вошел в тренерский штаб сборной Украины

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Экс-форвард немецкого "Байера" и английского "Ливерпуля" Андрей Воронин вошел в тренерский штаб Национальной сборной Украины.

Как сообщает Football.ua, 38-летний специалист станет скаутом Национальной команды и будет просматривать матчи кандидатов в сборную за рубежом.

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Напомним, в начале 2017 года Андрей Воронин начал тренерскую карьеру, возглавив немецкий клуб "Бюдерих", который выступает в седьмом по силе дивизионе Германии. Но позже был вынужден покинуть пост наставника немецкого клуба из-за большой занятости.

Андрей Воронин, помимо выступлений за сборную Украины, играл за немецкие "Боруссию" М, "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герту" и "Фортуну". Также он имеет опыт выступлений за английский "Ливерпуль" и российское "Динамо" М.

Ранее сообщалось, что сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА.