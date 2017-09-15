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    Сборная Украины по пляжному футболу проиграла россиянам матч Евролиги

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    Встреча группы 2, состоявшаяся в Террачине, закончилась со счетом 4:3 в пользу россиян, у которых хет-трик оформил Артур Папоротный, также отличился Борис Никоноров. У украинцев голы забили Владимир Гладченко, Роман Пачев и Максим Войток.
    Пляжный футбол. Архивное фото
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Сборная Украины в упорной борьбе проиграла матч группового раунда Суперфинала Евролиги по пляжному футболу, который проходит в Италии.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вперед, на Мундиаль: стартует продажа билетов на ЧМ-2018 по футболу

    Встреча группы 2, состоявшаяся в Террачине, закончилась со счетом 4:3 в пользу россиян, у которых хет-трик оформил Артур Папоротный (34-я, 36-я и 37-я минуты), на 21-й минуте отличился Борис Никоноров. У украинцев голы забили Владимир Гладченко (26-я), Роман Пачев (30-я) и Максим Войток (35-я).

    Россияне, ранее победившие белорусов (4:1), в субботу сыграют с итальянцами.

    Ранее сообщалось, что стартовали продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

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