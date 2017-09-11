Экс-главный тренер сборной Украины по хоккею возглавил российский клуб

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Бывший главный тренер сборной Украины Анатолий Хоменко возглавил новокузнецкий "Металлург", сообщается на официальном сайте российского хоккейного клуба, информирует Р-Спорт.

Хоменко подписал с "Металлургом" контракт на один сезон. В его тренерский штаб войдут Евгений Сыченко и Игорь Карпенко.

На посту главного тренера "Металлурга" Хоменко сменил Вадима Шахрайчука, покинувшего клуб в начале сентября.

Кроме сборной Украины Хоменко также работал в тренерском штабе ярославского "Локомотива" и возглавлял молодежную команду железнодорожников.

"Металлург" весной был исключен из состава участников Континентальной хоккейной лиги. В сезоне-2017/18 клуб выступает в Высшей хоккейной лиге.

Как сообщалось ранее, двое игроков национальной сборной Украины по хоккею "сливали" матч домашнего чемпионата мира-2017 против Южной Кореи.