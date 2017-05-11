Путин забросил две шайбы в хоккейном гала-матче в Сочи

Президент России Владимир Путин забросил две шайбы и сделал две голевые передачи во втором периоде гала-матча Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в среду в ледовом дворце "Большой" в Сочи.

Смотрите также: Выступление Порошенко на акции "Первая минута мира"

Путин вышел на лед в тройке с Павлом Буре и Валерием Каменским в составе команды "Легенды хоккея", которая играла против сборной НХЛ. Счет после второго периода 13:3 (6:1, 7:2) в пользу "Легенд". В первом периоде президент отметился шайбой и тремя передачами, а также не реализовал буллит.

Смотрите также: Путин возглавил шествие "Бессмертного полка" на Красной площади

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.