наверх
10.05.201720:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06+ 0.12
  • USD26.51+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Лавров: Трамп и Путин встретятся в июле в Германии

    (обновлено: )27240
    По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили, что будут встречаться на полях саммита "двадцатки" в Германии в первой декаде июля.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в июле 2017 года на саммите G20 в Германии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
    Трамп уволил директора ФБР: вы не способны

    "Президенты, когда говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита "двадцатки" в Германии в первой декаде июля. И сегодня мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, о которых я упомянул — и по Сирии, и по другим вопросам, с тем, чтобы к этой встрече мы подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты. Так что в любом случае они повидаются в июле", — сказал Лавров.

    Ранее сообщалось, что Лавров провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Госсекретарь отметил, что Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве в прошлом месяце во время его визита в российскую столицу. Встреча продолжалась чуть более часа.

    Напомним, двухпартийная группа сенаторов США подписала открытое письмо президенту США Дональду Трампу о необходимости реализации внешней политики, в том числе двусторонних встреч на высшем уровне с союзниками и партнерами, а затем с Россией.

    Читайте также — Дональд и Петр: ничего не вижу, ничего не слышу

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновение между молодыми людьми, которые пытались не пропустить участников марша, и правоохранителями у офиса ОУН во время шествия участников марша памяти и уважения "Никто не забыт, ничто не забыто"
    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Первый полуфинал
    Эммануэль Макрон
    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    Криминальная Украина: беспредел и насилие