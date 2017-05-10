Лавров: Трамп и Путин встретятся в июле в Германии

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в июле 2017 года на саммите G20 в Германии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президенты, когда говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита "двадцатки" в Германии в первой декаде июля. И сегодня мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, о которых я упомянул — и по Сирии, и по другим вопросам, с тем, чтобы к этой встрече мы подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты. Так что в любом случае они повидаются в июле", — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Госсекретарь отметил, что Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве в прошлом месяце во время его визита в российскую столицу. Встреча продолжалась чуть более часа.

Напомним, двухпартийная группа сенаторов США подписала открытое письмо президенту США Дональду Трампу о необходимости реализации внешней политики, в том числе двусторонних встреч на высшем уровне с союзниками и партнерами, а затем с Россией.

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