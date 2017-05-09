Путин заявил о готовности России "отразить любую потенциальную агрессию"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ готовы отразить любую потенциальную агрессию.

"Мы будем всегда беречь Россию, как это делали вы, солдаты Победы. И укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству. Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными, и Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию", — сказал Путин, выступая на параде по случаю Победы в Великой Отечественной войне.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

Президент РФ подчеркнул, что сегодня сама жизнь требует укреплять оборонный потенциал.

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Напомним, Украина продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся 8 мая — в День памяти и примирения. В ряде городов Украины проходят потасовки.