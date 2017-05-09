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    День Победы в Запорожье: столкновения под мэрией из-за красного флага

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    Украина, 9 мая: марши и столкновения (99)

    (обновлено: )998110
    По информации местных СМИ, столкновения начались из-за того, что участники марша "Полк Победы" пришли с коммунистической символикой, чем вызвали недовольство активистов.
    Ситуация в Запорожье 9 мая
    www.061.ua

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Запорожье в ходе празднования 72-ой годовщины победы во Второй мировой войне произошли столкновения между активистами и волонтерами и участниками марша "Полк Победы". 

    Участники марша "Полк Победы" пришли с коммунистической символикой, чем вызвали недовольство активистов, один из которых вырвал красный флаг и спрятал в соседнем дворе. Так же неизвестные молодые люди вырывали у пожилых участников марша георгиевские ленточки. После чего произошли столкновения.

    Как минимум один участник провокации задержан полицией.

    www.061.ua
    Ситуация в Запорожье 9 мая
    forpost.media
    Столкновения в Запорожье
    www.061.ua
    Ситуация в Запорожье 9 мая
    forpost.media
    Столкновения в Запорожье

    Для избежания дальнейших провокаций правоохранители взяли участников марша "Полк Победы" в кольцо.

    ​Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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