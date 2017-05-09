День Победы в Запорожье: столкновения под мэрией из-за красного флага

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Запорожье в ходе празднования 72-ой годовщины победы во Второй мировой войне произошли столкновения между активистами и волонтерами и участниками марша "Полк Победы".

Участники марша "Полк Победы" пришли с коммунистической символикой, чем вызвали недовольство активистов, один из которых вырвал красный флаг и спрятал в соседнем дворе. Так же неизвестные молодые люди вырывали у пожилых участников марша георгиевские ленточки. После чего произошли столкновения.

Как минимум один участник провокации задержан полицией.

www.061.ua Ситуация в Запорожье 9 мая

forpost.media Столкновения в Запорожье

www.061.ua Ситуация в Запорожье 9 мая

forpost.media Столкновения в Запорожье

Для избежания дальнейших провокаций правоохранители взяли участников марша "Полк Победы" в кольцо.

​Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.