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    Фотоленты

    Кривой Рог отмечает День Победы

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (92)

    (обновлено: )39740
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    РИА Новости Украина
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    РИА Новости Украина
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    РИА Новости Украина
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    РИА Новости Украина
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    РИА Новости Украина
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    РИА Новости Украина
    Кривой Рог празднует День Победы
    Кривой Рог празднует День Победы
    РИА Новости Украина

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    Кривой Рог празднует День Победы

    Торжественное мероприятие в честь 72-й годовщины Великой Победы в Кривом Роге началось в 4 утра. Ветераны, молодежь, представители городской власти, народные депутаты Украины приняли участие в параде и памятном митинге.

    Шествие, начавшееся после залпов праздничного салюта, "возглавил" легендарный танк Т-34, который прошел всю войну и дошел до Берлина. Участники парада несли в руках портреты своих дедов и прадедов – ветеранов войны, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщины Победы над нацистской Германией.

    Смотрите также: Порошенко об убийстве в Донбассе внуков ветеранов Второй мировой войны

    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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