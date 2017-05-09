Кривой Рог отмечает День Победы

Торжественное мероприятие в честь 72-й годовщины Великой Победы в Кривом Роге началось в 4 утра. Ветераны, молодежь, представители городской власти, народные депутаты Украины приняли участие в параде и памятном митинге.

Шествие, начавшееся после залпов праздничного салюта, "возглавил" легендарный танк Т-34, который прошел всю войну и дошел до Берлина. Участники парада несли в руках портреты своих дедов и прадедов – ветеранов войны, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщины Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.