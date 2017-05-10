Путин прокомментировал увольнение главы ФБР

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми никак не повлияет на взаимодействие Москвы и Вашингтона, сообщаеи телеканал CBS.

По словам Путина, РФ не имеет к этому отношения.

"Да никак не повлияет. Ваш вопрос выглядит, вы на меня не сердитесь, пожалуйста, он выглядит смешным для меня. Мы не имеем к этому никакого отношения", — заявил Путин в ответ на вопрос корреспондента канала о том, как отстранение Коми от должности отразится на двусторонних отношениях.

"Президент (США Дональд) Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией и законом. Мы тут причем? Я вот, видите, в хоккей собираюсь играть с любителями", — добавил российский лидер.

Напомним, Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией". При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.