Путин возглавил шествие "Бессмертного полка" на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади в Москве.

Российский лидер присоединился к "Бессмертному полку" на Красной площади и прошел с ним до начала Васильевского спуска. В руках он держал портрет своего отца. Рядом с главой государства в числе прочих шли выдающиеся актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин.

Дойдя до конца площади, президент прошел в Кремль через Спасскую башню, попрощавшись с участниками шествия.

Путин участвует в этой акции уже в третий раз. Все прошлые годы он нес в руках фотографию своего отца. Акция "Бессмертный полк" представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах, в частности, в Украине. Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто", аналогичная "Бессмертному полку", не обошлась во вторник в Киеве без столкновений и потасовок.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.