наверх
09.05.201721:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Путин возглавил шествие "Бессмертного полка" на Красной площади

    (обновлено: )42070
    Российский лидер присоединился к "Бессмертному полку" на Красной площади и прошел с ним до начала Васильевского спуска. В руках он держал портрет своего отца. Рядом с главой государства в числе прочих шли выдающиеся актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин.
    канал RT в YouTube

    Президент РФ Владимир Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади в Москве. 

    Российский лидер присоединился к "Бессмертному полку" на Красной площади и прошел с ним до начала Васильевского спуска. В руках он держал портрет своего отца. Рядом с главой государства в числе прочих шли выдающиеся актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин.

    Марш памяти Никто не забыт, ничто не забыто
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Марш памяти по-киевски: "Бессмертный полк" и драки

    Дойдя до конца площади, президент прошел в Кремль через Спасскую башню, попрощавшись с участниками шествия.

    Путин участвует в этой акции уже в третий раз. Все прошлые годы он нес в руках фотографию своего отца. Акция "Бессмертный полк" представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

    "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах, в частности, в Украине. Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто", аналогичная "Бессмертному полку", не обошлась во вторник в Киеве без столкновений и потасовок.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

    Смотрите также: Порошенко об убийстве в Донбассе внуков ветеранов Второй мировой войны

    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Жители Днепра спели песню "День Победы"
    Украина, 9 мая: марши и столкновения
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: старт Евровидения в Киеве
    Эммануэль Макрон
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции: протесты
    Мужчина в балаклаве. Архивное фото
    Криминальная Украина: беспредел и насилие